Форум «Україна 30: Платіжка». День перший

У рамках всеукраїнського форуму 15-17 лютого обговорюватимуть тарифи та енергетичну незалежність.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Всеукраїнського форуму «Україна 30».

«Шлях до енергетичної незалежності має свою ціну. І це відображається, зокрема, на цифрах у рахунках українців за теплову та електроенергію. Чи є вони економічно обґрунтованими та справедливими? Ціль форуму — актуалізувати цю проблему. Задля пошуку відповідей на ці питання Офіс Президента, уряд, представники Верховної Ради, міжнародних організацій, авторитетні експерти та громадські діячі ініціюють обговорення та роз'яснення питань тарифів та нарахувань в рамках всеукраїнського форуму», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого Президент Володимир Зеленський дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який складатиметься з 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання.