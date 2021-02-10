Форум «Україна 30. Коронавірус»: що обговорювали та що планують

У Києві завершив роботу триденний – з 8 по 10 лютого - Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді»

У заході взяли участь президент України, прем'єр-міністр України, представники уряду, Верховної Ради, журналісти, медики. А ще – низка експертів та діячів першого рівня: гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, міністр охорони здоров’я Литви Арунас Дулкіс (усі четверо – по відеозв’язку), голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. На офіційному сайті форуму не вказано точної кількості учасників, але якщо оцінити на око – декілька десятків, або й більше.

Щодня проходило по три-чотири тематичні сесії: крім стратегії та плану дій щодо вакцинації на 2021 рік, налагодження міжнародної співпраці та партнерства з ЄС у боротьбі з коронавірусом, забезпечення більшого доступ українців до коректної інформації щодо вакцинування й протидії дезінформації та фейкам, говорили також про відновлення вітчизняної економіки, допомогу вразливим верствам населення, адаптацію освіти і т.д.

До речі, як устиг повідомити президент Зеленський, протягом наступних місяців слід очікувати серії 30-ти щотижневих форумів, зокрема про безпеку та оборону, мир та війну, Крим і Донбас, комунальні тарифи, сільське господарство, діджиталізацію, інфраструктуру, освіту, науку, про медичну і соціальну сферу, промисловість, екологію, місцеве самоврядування...

А поки – пропонуємо добірку найцікавіших тез виступів учасників форуму (для зручності ми розбили добірку по днях і конкретних темах).

ДЕНЬ ПЕРШИЙ. ЯК ДЕРЖАВА ПРОТИДІЄ КОРОНАВІРУСУ

Володимир Зеленський, президент України:

Про відповідальних громадян

Президент вважає, що штрафи за нехтування носінням захисних масок працюють, однак більше ефективним було б усвідомлення кожним українцем своєї відповідальності за здоров'я інших.«Я б не сказав, що вони (штрафи) не працюють, (штрафують) тисячі людей - я щотижня отримую інформацію на нашій Covid нараді... Штрафи є, але в принципі все ж в голові у людини... Ми повинні працювати разом, щоб вони усвідомлювали загрозу. Це ж як людина, яка напідпитку їде по дорозі. Питання ж не тільки в тому, що вона може загинути, а й у тому, що через неї можуть загинути інші люди», - заявив Володимир Зеленський.

Про добровільну вакцинаціювід коронавірусу після її початку в Україні. На переконання президента, представники деяких професій, зокрема, вчителі та лікарі, які працюють з хворими на коронавірус, не мають права від неї відмовлятися.

Поїздки до ЄС

Вільні подорожі для українців до ЄС стануть можливими лише за наявності вакцинації від COVID-19. «Я впевнений - з моїх спілкувань європейськими з лідерами. Європа не надасть, я впевнений, якщо в тебе немає вакцинування, подорожувати чи заробітчанам (вільно подорожувати - ред.)», - заявив Зеленський.

Він додав, що режим в'їзду для іноземців в Україну має бути дзеркальний: «Ми повинні мати дзеркальні відносини, паритетні, чесні відносини з країнами, особливо нашими сусідами - з країнами ЄС. Якщо вони будуть пускати з якимось штампом чи паспортом, підтвердженням вакцинування, ми повинні робити те ж саме».

Моніторинг біозагроз

«Ми маємо посилити і створити нові системи моніторингу біологічних загроз, включаючи дослідження за поширенням патогенів у тваринному світі, які мають ризик перекинутися до людей. Маємо створити доступну, зрозумілу та всеосяжну систему моніторингу та прогнозування біологічних загроз в Україні і світі», - відзначив Володимир Зеленський.

Також президент заявив, що в питаннях протидії COVID-19 Україні є чим пишатися. «На початку пандемії медичні засоби та обладнання були дефіцитом, а в державному резерві «побачили порожні полиці. Однак змогли швидко організувати поставки з інших країн, а згодом - розгорнути масштабне українське виробництво», - наголосив Зеленський.

Користь карантинних заходів

За словами президента, жорсткий карантин навесні дав змогу «виграти важливий дорогоцінний час». «Рівень смертності від COVID-19 в Україні - найнижчий у порівнянні з багатьма країнами світу, країнами Європи. Ми довше за інших протрималися і не вводили локдаун, а ті обмеження, що діяли в січні, - були досить, я вважаю, ліберальними, якщо порівнювати з форматами локдауну, наприклад, у Німеччині, Британії, Франції та інших країнах. За цей час нам вдалося збільшити суттєво кількість ліжок у лікарнях. І вже сьогодні 70% з них - вільні. Більше 80% ліжок в Україні забезпечені на сьогодні киснем», - розповів Зеленський.

Безпечність вакцинації

«Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці. Однак вирішивши питання поставок вакцини в Україну, ми зіткнулися з новою проблемою - це недовіра до щеплень та відмова від вакцинації чималої частини населення. Це нове, але я вважаю, дуже серйозне сучасне питання, яке всім нам належить вирішити. Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація важлива, вона безпечна, вона потрібна», - сказав Зеленський.

На уточнююче питання, якою вакциною він щеплюватиметься, президент зауважив: «Яка буде першою».

Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України:

4 мільярди на вакцинацію

«Державним бюджетом України на 2021 рік передбачено загалом більш ніж 3,9 мільярда гривень для проведення вакцинальної кампанії», - сказав Степанов.

Закупівлю вакцин за рішенням уряду буде здійснювати міжнародна організація Crown Agents, з якою Україна співпрацює з 2015 року. «В межах ініціативи COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини, зокрема 117 тисяч доз препарату виробництва BioNTech/Pfizer і від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca протягом першого і другого кварталів», - додав міністр.

22 мільйони доз вакцин проти COVID-19

«Для формування колективного імунітету необхідно, щоб провакцинувалися не менше 60% українців. Держава та Міністерство охорони здоров’я зі свого боку робить все можливе, аби громадяни України отримали доступ до вакцин. На сьогодні, ми маємо підтвердження постачання 22 млн доз вакцин проти COVID-19. Однак, залишається гостре питання, чи готові українці до вакцинації? Саме тому під час Форуму одним із головних питань стала довіра до вакцинації та шляхи підвищення цієї довіри», - наголосив очільник МОЗ.

За даними соціологічних опитувань, в листопаді 2020 року 55% українців готові були вакцинуватися від COVID-19, за умови, що вакцина буде безкоштовною. В січні 2021 року таких людей вже було 43%.

Залучення селебрітіз до вакцинальної кампанії

«Вчасне і доступне інформування - це інструмент відновлення довіри до вакцинації. Найперше наше спільне завдання - пояснити кожному українцю, що вакцинація буде відбуватися виключно безпечною вакциною. І тут важливо продемонструвати обізнаність та особистий приклад. Я сподіваюся, що відомі люди, яким довіряє суспільство, приєднаються до цього процесу. Ми будемо боротися з фейками та маніпуляціями власним прикладом (…) На спеціальному порталі, який МОЗ планує запустити найближчим часом, буде вся інформація про вакцинацію для громадян, етапи вакцинальної кампанії, інформація про вакцини, як відбуватиметься сам процес вакцинації, а також окремий розділ для медичних працівників (…) Буде (на спецпорталі, - ред.) й окремий розділ, де громадяни зможуть записатися на вакцинацію», - сказав Степанов.

Вакцинація буде безкоштовною і добровільною, і розпочнеться з людей, які мають вищі ризики інфікування або важкого перебігу захворювання.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

ПЛР- та експрес-тести

«Ми потужно можемо робити ПЛР-тестування - близько 100 тисяч (тестів - ред.) на добу. У нас сьогодні є сертифіковані ВООЗ експрес-тести для визначення наявності коронавірусу в організмі людини біля ліжка хворого впродовж 15 хвилин. Таких тестів у нас 5,9 млн штук», - сказав Ляшко.

Вакцинація перших осіб держави

«Президент як верховний головнокомандувач попадає на вакцинацію в другому етапі. ... Також на другому етапі у нас зазначені особи, які виконують критичні для держави функції, тому Прем'єр-міністр і міністри можуть спокійно вакцинуватися, навіть і без зміни дорожньої карти. Таке ми бачимо скрізь — лідери показують одними з перших проведення щеплень тими імунобіологічними препаратами, які надалі масово використовуються для вакцинації населення країн, які вони очолюють».

Що стосується громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, то вони зможуть пройти вакцинацію в пунктах щеплення на підконтрольній Україні території, але це = розпочинаючи з третього етапу. «Для них буде діяти така сама процедура запису, як і для всіх інших українців — через портал. Вони повинні знати, де і в який день можуть отримати щеплення», - сказав Ляшко.

«Світлофорний» поділ України

«Наразі ми (МОЗ, - ред) запропонуємо уряду новий світлофор зон епідеміологічної небезпеки, які будуть існувати в Україні вже в середині лютого, може, наприкінці лютого. Буде їх три або чотири. І вони будуть показувати маячки, де ситуація дестабілізується, і де потрібно вживати додаткових заходів», - сказав Ляшко.

Ключовою річчю в новому адаптивному карантині буде спроможність системи охорони здоров'я надавати допомогу всім, хто її потребує.

ДЕНЬ ДРУГИЙ. ЕКОНОМІКА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ

Денис Шмигаль, прем’єр-міністр:

Накопичувальна пенсія

Прем’єр-міністр наголосив, що запровадження накопичувальної пенсійної системи є важливим завданням для влади, адже це дасть можливість українцям у майбутньому отримувати нормальні пенсії та підтримуватиме економіку.

«На сьогодні солідарна пенсійна система вичерпує себе як та система, яка дає можливість отримати достойні пенсії. Запровадження накопичувальної системи має під собою дві основи. Це, по-перше, забезпечення достойних пенсій нашим громадянам у майбутньому і це елемент інвестиції в економіку, тому що накопичувальна пенсійна система – це один з інвесторів у тих економіках, де вона існує», - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд має намір протягом року плідно працювати разом із профільними комітетами Верховної Ради щодо ухвалення необхідного для запровадження законодавства для накопичувальної пенсійної системи.

Іпотека до 7% та лізинг

Вже у березні, за словами Дениса Шмигаля, запрацює програма «Доступна іпотека»: «Я впевнений, ця програма буде працювати в Україні, відшкодування ставки за іпотекою до 7%. (…) Розуміємо, що для окремих категорій громадян ставку потрібно знижувати ще більше (…) У нас є намір в першій половині 2021 року створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%».

Перший концесійний автобан

Над реалізацією першої концесійної дороги в Україні у 2021 році нині активно працює Міністерство інфраструктури разом з Укравтодором. «Цього року ми хочемо отримати першу автомобільну дорогу, перший автобан концесійний, який би почав цілий ланцюжок концесій автомобільних доріг України(…) Окрім доріг, у концесії можуть бути мости та інші об’єкти», - зазначив Шмигаль.

Фінансування медицини

«Удвічі збільшилося фінансування за два останніх роки нашої медичної системи. Майже 66 тисяч ліжок готових приймати хворих на коронавірус. Нехай, так дасть Бог і доля, щоб вони ніколи не були задіяні, але медична система готова. Майже 57 тисяч ліжок із підведеним киснем, шість тисяч ШВЛ, забезпеченість ліками, моральна готовність наших лікарів давати ось цей бій коронавірусу», - сказав Шмигаль.

«На сьогодні рівень летальності від коронавірусу становить 1,8-1,9 %. Значна заслуга цього – саме лікарів, які змогли розробити протоколи лікування та рятувати людей» - додав глава Уряду.

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформполітики:

Програми з підтримки культурно-туристичної індустрії.

«2020-й – рік викликів як для культури, так і для інших сфер. Але саме креативні індустрії, туризм та гостинність понесли найбільші збитки через коронавірус. У креативній економіці задіяно 4% населення, що генерують 4% до ВВП України. Економічний потенціал – неоціненний. Однак, ударом карантину стало зменшення споживання культурно-туристичних послуг щонайменше вдвічі. Також спостерігається значне зменшення кількості задіяних особливо у туристичній галузі. (…) Обмін думками виявляє проблеми галузей, і це дозволяє напрацювати корисні і дійсно ефективні рішення. Серед них - гранти інституційної підтримки, модернізація кредитної програми «5-7-9», реалізація 7% ставки культурно-туристичного ПДВ замість 20%». (…) Наразі варто перейти до досвіду, який вже застосовували деякі європейські країни - це сертифікати на попит», - сказав Ткаченко.

«Вам надають сертифікат, щоб ви могли піти і купити у книжковому магазині книжку, або надається сертифікат, якщо ви подорожуєте Україною, щоб ви могли ніч-дві переночувати в українських готелях (…) Ця програма буде презентована найближчим часом, і потребуватиме внесення змін до законодавства», - пояснив міністр.

Туризм в Україні відновиться не скоро. «За прогнозами туристичної галузі, криза триватиме до 2023 року. Про відновлення можна говорити в кінці 2023 року. Попереду як мінімум два роки випробувань», — наголосив Ткаченко.

Сергій Шкарлет, міністр освіти:

Про дистанційне навчання

«Освітній процес не має перериватися. Ми маємо дати шанс тому, хто хоче здобувати освіту. Коли коронавірусна інфекція зробила неможливим офлайн-заняття, перші кроки, які були зроблені, – це винесення освітнього процесу в онлайн-режим. Це були перші кроки, спрямовані на розробку методичних матеріалів, рекомендацій щодо організації змішаного та дистанційного навчання», – сказав Сергій Шкарлет.

Він також наголосив, що державна служба якості освіти проводила, не тільки у квітні, а і в червні, і в жовтні, і в грудні длслідження щодо якості освіти, а також анкетування батьків, учнів... «80% було категорично проти дистанційної освіти у квітні, а в грудні їх уже було 54-55%. Виявилося, що 65-70% дітей взагалі готові залишитись на дистанційній формі навчання, але при цьому 55-60% батьків категорично проти», - додав очільник МОН.

Про типову освітню програму для 5-9 класів НУШ

«Робоча група довго опрацьовувала типову освітню програму, враховуючи, побажання вчителів різних з предметів. Враховуючи, що в нас на 10 років прийнята концепція STEM-освіти, а це математика, інформатика, фізика, інші високоточні дисципліни, - акцент цих учителів зміщується в бік STEM-освіти. Мистецька освіта ставить акцент на тому, що варто приділяти більше уваги гуманітарному розвитку дитини. Тому обов’язково має бути баланс інтересів. […] Задовольнити інтереси всіх у повному обсязі не вдасться», – сказав Шкарлет.

Про Новинського і Портнова в академії Ківалова

Сергій Шкарлет вважає, що немає причин, аби нардеп з «Опоблоку» Вадим Новинський та колишній заступник голови адміністрації президента Януковича - Андрій Портнов – не входили в наглядову раду Одеської юридичної академії. «Кожен заклад вищої освіти має автономію, і за поданням виключно закладу вищої освіти формується наказ на формування наглядової ради. Скажіть, Портнов, Новинський, ще хтось – вони засуджені, злочинці, не мають права? Якщо йдеться про злочинця, якщо людина не має права бути в складі наглядової ради, тоді міністерство, звісно, його не погодить», - заявив міністр освіти.

ДЕНЬ ТРЕТІЙ. ІНОВАЦІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ, А ТАКОЖ СИТУАЦІЯ В ОКУПОВАНОМУ КРИМУ І НА ДОНБАСІ

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації:

COVID-вакцинація через електронну чергу

«Плануємо зробити запис в чергу на вакцинацію проти COVID-19 через «Дію» максимально зручною — у декілька кліків. На базі системи eHealth буде формуватися база громадян, які хочуть вакцинуватися. На підставі записів в Дії відповідно до плану поставок вакцин МОЗ зможе оперативно розподіляти та направляти чергу. Все це буде підкріплюватися контакт-центром(…) Дуже важливо спрогнозувати, якою буде потреба на кожному з етапів вакцинації в кожному регіоні та місті для того, щоб правильно організувати всі логістичні процеси, змоделювати й організувати операційну частину», - сказав пан Федоров.

Додаток «Дія» під час пандемії

«За рік додатком та порталом «Дія», де зібрані всі державні послуги, які є онлайн, скористалися більш як 10 мільйонів українців (…) Ми розробили застосунок «Вдома» для моніторингу самоізоляції. Крім того, запустили унікальний проект і вчора прем’єр-міністр говорив про те, що МВФ навіть хоче, щоб ми поширили цей досвід на весь світ. (…) Ще виплати підприємцям та їхнім співробітникам по 8 тисяч гривень. Це можна було зробити через додаток у два кліки.. Найзручніша взагалі в цьому жанрі послуга у світі», - сказав Михайло Федоров, наголосивши, що послугою для оформлення матеріальної допомоги для бізнесу під час пандемії успішно 480 тисяч українців.

Прописка за пару кліків

«Вже в квітні ми запускаємо спрощену процедуру, це можна буде зробити онлайн. Як саме? Якщо я власник житла, то просто захожу на портал або у додаток Дія і реєструюся в кілька кліків (…) Якщо прописку захоче отримати не власник житла, то власник має надати згоду електронним підписом у спеціальному повідомленні або натиснути "так" у додатку "Дія"», - пояснив Федоров.

Також в Мінцифри обіцяють запустити спеціальний портал, через який чиновники зможуть перевіряти прописку громадян у разі такої потреби.

Коли з людей не матимуть права вимагати «папірця».

Міністерство також планує з вересня цього року запустити в Україні так званий режим paperless. «З 1 вересня за ініціативою президента ми плануємо після ухвалення закону ввести режим paperless - це коли держава не матиме права вимагати паперові документи, якщо інформація є в реєстрах», - пояснив очільник Мінцифри.

Головною ж метою його відомства – 100-відсоткова доступність державних послуг онлайн: «Наступним етапом після paperless мають стати послуги без участі чиновників».

Олексій Резніков, віце-прем’єр-мінстр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:

«Медичний геноцид» в ОРДЛО

«Рівень летальності від COVID-19 в ОРДЛО значно вищий, ніж будь-де у світі. Окупаційна адміністрація в Донецьку публікує статистику, згідно з якою летальність від COVID-19 там 8,6%. «Це у 4,5 рази вище, ніж на вільній території Донеччини і в середньому по Україні. У листопаді-грудні летальність взагалі складала 11%. Тобто, кожен 9-й помирав від цього захворювання. І це рахуючи тих, хто помер від пневмонії, яку вони теж приховують (…) В окупованому Луганську рівень летальності складає 8,7%. З одного боку, це каже про те, що люди просто не мають можливості отримати елементарну допомогу, немає ліків, немає лікарів. А з іншого боку, що рівень тестування у них дуже низький. Тестують тільки тих, хто має яскраво виражені симптоми», - підкреслив Резніков.

На фоні цього, нагадав він, окупаційні адміністрації блокують пункти в'їзду-виїзду: «Це можна назвати медичним геноцидом».

Віртуальний мобільний номер для жителів окупованих територій

«Зараз ми разом з операторами працюємо над введенням так званого віртуального мобільного номера для того, щоб забезпечити можливість людям комунікувати з вільною Україною, не купуючи місцеві сім-карти і т.д. Тобто сьогодні, навіть під час цієї пандемії, ми робимо все, щоб продемонструвати нашим громадянам, що Крим, Севастополь, Донецьк, Луганськ - це Україна», - наголосив Олексій Резніков.

Склав Мирослав Ліскович, Київ