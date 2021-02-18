Зеленський назвав розумним компромісом законопроєкт про «євробляхи»

Президент Володимир Зеленський підтримує ухвалення Верховною Радою в першому читанні змін до Податкового та Митного кодексів України, які передбачають пільгове митне оформлення автомобілів з європейською реєстрацією.

Глава держави неодноразово закликав народних депутатів розробити та ухвалити доступний механізм розмитнення автомобілів, імпортованих з Європи, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Президента.

«Цей законопроєкт є розумним компромісом, який, з одного боку, допоможе захистити власників уже ввезених недорогих автівок, а з іншого – захистить нашу екологію від шкідливих викидів, але головне – дасть змогу нарешті провести державну реєстрацію цих авто й забезпечити необхідну безпеку всіх учасників дорожнього руху», – зазначив Зеленський.

Ухвалені за основу проєкти законів (№ 4643-д, № 4644-д) пропонують пільгову ставку розмитнення автомобілів, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року, на рівні не вище 1 тис. євро.

На пільгове митне оформлення дається 180 днів з моменту набуття чинності законами.

«Процедура проста й зрозуміла, а формула розмитнення не залежить від вартості автівки, до уваги береться її вік, об’єм та тип двигуна. Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро. А для двох третин випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро», – цитує пресслужба Президента міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Під дію законів потраплятимуть усі транспортні засоби з європейською реєстрацією, що вироблені після 1995 року і відповідають екологічним стандартам не нижче Євро-2. Може бути розмитнене одне авто однієї категорії на одну людину (наприклад, одне легкове, одне вантажне, один причеп). Цим доступним механізмом розмитнення автомобілів зможуть скористатися понад 500 тис. автовласників.

Голова громадської організації «Авто Євро Сила» Олег Ярошевич зазначив, що ухвалення в першому читанні необхідних законодавчих змін стало можливим завдяки втручанню в цей процес Володимира Зеленського.

«Ми побачили, що він узяв під контроль це питання. Останнім часом Президент втрутився в цю проблематику, і ми бачимо, що питання зрушило з мертвої точки. Без його допомоги ми точно не пройшли б навіть перше читання», – наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 лютого ухвалила в першому читанні зміни до Податкового та Митного кодексів України, які передбачають пільгове митне оформлення автомобілів з європейською реєстрацією.