Рада ухвалила за основу законопроєкт про пільгове розмитнення «євроблях»

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким встановлюється пільгова ставка для розмитнення автомобілів на єврономерах.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 259 народних депутатів.

Законопроєктом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби» (4643-д) пропонується встановити, що протягом 180 днів після набуття чинності законом сума акцизного податку визначається платником податку, на якого поширюється дія пункту 98 розділу ХХІ Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України, за ставкою, визначеною за формулою: Ставка = Ставка базова + Vе + Fе (де Ставка базова - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минула з року виготовлення транспортного засобу, до року визначення ставки податку та становить від 0 до 150 євро, а Vе – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. сантиметрах на коефіцієнт, а Fе – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу).

При цьому передбачається, що дія закону не поширюється на авто, які не відповідають стандарту «Євро-2», а також на машини, ввезені після 31 грудня 2020 року.

За словами голови Комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева, ставка розмитнення на авто, які охоплюються цим законом, не перевищутиме тисячі євро.

"Людина оплачує цю суму. Це разова акція і ми більше не повертаємося до цього питання", - зазначив він.

Крім цього, депутати ухвалили 293 голосами у першому читанні законопроєкт №4644-д «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України».

Документом пропонується звільнити від штрафних санкцій власників авто на єврономерах, які були ввезені до кінця 2020 року за умови одноразової сплати п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, Верховна Рада в листопаді 2018 року суттєво підвищила штрафи за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації. У грудні 2019-го парламент відтермінував введення нових штрафів.