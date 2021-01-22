Розмитнення «євроблях» максимум за €1000: комітет рекомендує Раді схвалити законопроєкт

Розмитнення «євроблях» максимум за €1000: комітет рекомендує Раді схвалити законопроєкт

Укрінформ
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкти про тимчасове встановлення максимальної ставки розмитнення авто, ввезених на територію України з порушенням митних правил до кінця 2020 року у 1000 євро.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалене на засіданні комітету у четвер.

За словами заступника голови комітету Олександра Ковальчука, напрацьовано два законопроєкти, якими пропонуються зміни до Податкового і Митного кодексів.

Вони передбачають єдиний підхід до розмитнення автомобілів без будь-яких пільг і винятків, стосуються всіх транспортних засобів, які в’їхали на територію України до кінця 2020 року з порушенням митних правил, а також направлені на поповнення бюджету і полегшення роботи правоохоронних органів.

Пропонується надати можливість розмитнення автівок, що були ввезені з порушенням митних правил протягом 180 днів за ставкою, що не перевищує 1000 євро. Отримані кошти парламентарії пропонують спрямувати на вакцинацію від COVID-19.

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«У прикінцевих положеннях законопроєкту ми пропонуємо кошти, отримані від розмитнення транспортних засобів, у повному обсязі направити на вакцинацію українців від коронавірусної інфекції, доплату медикам, придбання обладнання тощо», - сказав доповідач.

Як відомо, за президентства Петра Порошенка було ухвалено законопроєкт про тимчасове пільгове ввезення авто на єврономерах. Частина автовласників легалізувалася, однак періодичні перекриття центру міста власниками таких авто тривали.

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