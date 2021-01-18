У Харкові «євробляхери» пікетували патрульну поліцію через штрафи

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники пікету тримають у руках прапори з символікою організації "Авто Євро Сила" та плакати: "Ні поборам!", "Ні пограбуванню народу", "Досить знущатися з народу!".

"Нещодавно поліція отримала доступ до митної бази, і тепер патрульні Харкова та області першими в країні почали перевіряти реєстрацію авто і виписувати штрафи тим власникам, які їх не розмитнили. Але нас ніхто про це не попередив, і в інших регіонах такого ще немає. Ми не згодні з тим, що нас штрафуватимуть мінімум на 8500 грн, а при повторному порушенні — на 17 тис. грн, це занадто, а головне, не зрозуміло, за що саме", - зазначив керівник організації "Авто Євро Сила" Роман Старченко.

За його словами, пікетувальники вимагають виконання укладеного у 2020 році меморандуму між поліцією та організацією "Авто Євро Сила": "Такі питання має врегулювати тільки Верховна Рада".

Як пояснив кореспонденту Укрінформу речник Управління патрульної поліції, старший лейтенант поліції Дмитро Гайдук, учасники пікету вимагали скасувати штрафи, доки не буде надано роз'яснення. "До пікетувальників виходила керівник Управління Олена Стрижак, вона спробувала дати роз'яснення, але у відповідь було занадто багато гнівного галасу. Тоді вона запросила представників організації "Авто Євро Сила" до свого кабінету, де пояснила, що всі штрафні санкції передбачені законом, і перевірки автомашин з іноземною реєстрацією будуть продовжуватися не тільки на території Харківщини, а й по всій країні. Треба зареєструвати свої авто відповідно до нових правил, і ніяких проблем не буде", - зазначив він.

Учасники пікету розійшлися лише після того, як домовилися звернутися до Президента України за захистом своїх прав, бо штрафи непомірно великі.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час наради у Харкові підкреслив важливість боротьби з водіями-порушниками ПДР.

Харківська міськрада того ж дня заявила про посилення відповідальності водіїв авто з транзитними номерами, включаючи іноземців.

Фото: Суспільне