Поліція викрила злочину групу, яка підробляла сертифікати відповідності на «євробляхи»

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу за фактами виготовлення та розповсюдження підроблених сертифікатів відповідності транспортних засобів, завезених в Україну з країн Євросоюзу та США.

Вартість одного «сертифікату» складала близько 4500 гривень.Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7 повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої злочинної групи за фактами виготовлення та розповсюдження підроблених сертифікатів відповідності транспортних засобів, завезених в Україну з країн Євросоюзу та США, а також заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, організували злочину групу двоє киян, які особисто брали участь у розробці шахрайської схеми та підібрали спільників з-поміж своїх знайомих, забезпечували їх засобами конспірації та встановлювали час і місце вчинення злочинів.

Зазначається, що згідно з розробленою схемою, учасники злочинної групи виготовляли підроблені сертифікати відповідності транспортних засобів, завезених в Україну з країн Євросоюзу та США (автомобілів, мопедів, мотоциклів), які в подальшому під виглядом оригінальних сертифікатів ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» та ТОВ «Центр Авто» реалізовувались громадянам України з метою заволодіння грошовими коштами останніх. Вартість одного «сертифікату» складала близько 4500 гривень.

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На сьогодні потерпілими визнано 11 громадян. Разом з тим, у ході обшуків у фігурантів вилучили техніку та чорнові записи з анкетними даними понад 150 осіб, а також номерами бланків та раніше виданих їм сертифікатів. У межах слідства встановлюються коло потерпілих та сума завданих збитків.

Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Викриття діяльності злочинної групи здійснювалося прокурорами спільно з ДВБ Національної поліції України та Подільським УП ГУНП у місті Києві.