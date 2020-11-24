Поліція викрила злочину групу, яка підробляла сертифікати відповідності на «євробляхи»
Вартість одного «сертифікату» складала близько 4500 гривень.Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
«За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7 повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої злочинної групи за фактами виготовлення та розповсюдження підроблених сертифікатів відповідності транспортних засобів, завезених в Україну з країн Євросоюзу та США, а також заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України)», - йдеться у повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, організували злочину групу двоє киян, які особисто брали участь у розробці шахрайської схеми та підібрали спільників з-поміж своїх знайомих, забезпечували їх засобами конспірації та встановлювали час і місце вчинення злочинів.
Зазначається, що згідно з розробленою схемою, учасники злочинної групи виготовляли підроблені сертифікати відповідності транспортних засобів, завезених в Україну з країн Євросоюзу та США (автомобілів, мопедів, мотоциклів), які в подальшому під виглядом оригінальних сертифікатів ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» та ТОВ «Центр Авто» реалізовувались громадянам України з метою заволодіння грошовими коштами останніх. Вартість одного «сертифікату» складала близько 4500 гривень.
На сьогодні потерпілими визнано 11 громадян. Разом з тим, у ході обшуків у фігурантів вилучили техніку та чорнові записи з анкетними даними понад 150 осіб, а також номерами бланків та раніше виданих їм сертифікатів. У межах слідства встановлюються коло потерпілих та сума завданих збитків.
Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Викриття діяльності злочинної групи здійснювалося прокурорами спільно з ДВБ Національної поліції України та Подільським УП ГУНП у місті Києві.