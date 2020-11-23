У Маріуполі невідомі розбили вікна та розмалювали стіни двох партійних офісів
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Укрінформ
Поліція Донецької області встановлює обставини пошкодження офісів політичної партії у Маріуполі, де невстановлені особи розбили вікна та розмалювали стіни двох будівель.
Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.
«Сьогодні вранці, 23 листопада, до поліції Маріуполя надійшли повідомлення про те, що невідомі пошкодили вікна та стіни офісів політичної партії у Центральному та Лівобережному районах. Вживаються заходи щодо встановлення правопорушників», - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 296 ККУ (Хуліганство).