У Маріуполі невідомі розбили вікна та розмалювали стіни двох партійних офісів

Поліція Донецької області встановлює обставини пошкодження офісів політичної партії у Маріуполі, де невстановлені особи розбили вікна та розмалювали стіни двох будівель.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ. «Сьогодні вранці, 23 листопада, до поліції Маріуполя надійшли повідомлення про те, що невідомі пошкодили вікна та стіни офісів політичної партії у Центральному та Лівобережному районах. Вживаються заходи щодо встановлення правопорушників», - йдеться у повідомленні. Читайте також: У Маріуполі з’ясовують, хто побив вікна та розмалював офіс ОПЗЖ Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 296 ККУ (Хуліганство).