У Маріуполі з’ясовують, хто побив вікна та розмалював офіс ОПЗЖ
Укрінформ
У Маріуполі правоохоронці розслідують факт пошкодження невідомими офісу однієї з політичних партій.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в поліції Донеччини.
Зазначається, що невідомі особи розбили вікно та розмалювали стіни будівлі. Поліцейські встановлюють підозрюваних у скоєнні злочину. Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Досудове розслідування триває.
Жителі Центрального району Маріуполя повідомили кореспонденту Укрінформу, що в їхньому районі невідомі пошкодили будівлю офісу Опозиційної платформи "За життя".
«Тут розмальовані чорною фарбою стіни будівлі, намальована свастика, написані образи та розбите вікно», - розповіли містяни.