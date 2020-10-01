У Маріуполі з’ясовують, хто побив вікна та розмалював офіс ОПЗЖ

У Маріуполі правоохоронці розслідують факт пошкодження невідомими офісу однієї з політичних партій.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в поліції Донеччини.

Зазначається, що невідомі особи розбили вікно та розмалювали стіни будівлі. Поліцейські встановлюють підозрюваних у скоєнні злочину. Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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Досудове розслідування триває.

Жителі Центрального району Маріуполя повідомили кореспонденту Укрінформу, що в їхньому районі невідомі пошкодили будівлю офісу Опозиційної платформи "За життя".

«Тут розмальовані чорною фарбою стіни будівлі, намальована свастика, написані образи та розбите вікно», - розповіли містяни.