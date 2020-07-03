У полтавський офіс ОПЗЖ кинули гранату

У Полтаві невідомий кинув гранату в офіс політичної партії, від вибуху постраждала працівниця офісу. Поліція встановлює обставини вибуху та причетних осіб.

Про це повідомляє управління комунікації Нацполіції України.

"Сьогодні, 3 липня, у чергову частину надійшло повідомлення про те, що невідомий через вікно кинув в офіс політичної партії предмет, який вибухнув. На місце виїхали вибухотехніки та експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку. Внаслідок вибуху постраждала дівчина, 1998 р.н., яка перебувала в офісі: за попередньою інформацією, у неї легкі травми", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибухом пошкоджено стіни та меблі у приміщенні.

«Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вибуху в офісі політичної партії. Проводиться огляд місця вибуху для з’ясування всіх обставин і типу вибухового предмета. Оперативники спілкуються зі свідками та очевидцями, а також перевіряють наявність відеокамер, які могли зафіксувати момент вчинення правопорушення та причетних до нього осіб», - розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він також додав, що після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.

«Поліція не ділить людей за будь-якими ознаками, у тому числі - за політичними переконаннями. Перед законом усі рівні. І за цей зухвалий злочин винні понесуть заслужене покарання», - наголосив Клименко, однак не назвав політичну силу, в офісі якої стався вибух.

За інформацією народного депутата, члена фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви, яку він оприлюднив у Facebook, вибух стався в офісі ОПЗЖ.