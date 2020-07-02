У центрі Києва - акція проти партії Шарія та ОПЗЖ

У центрі Києва - акція проти партії Шарія та ОПЗЖ

Фото
Укрінформ
У центрі Києва поліція посилила охорону громадського порядку через акцію представників «Національного корпусу», які виступають проти Партії Шарія та «Опозиційної платформи – за життя».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На акції зібралося більше тисячі людей. Вони вимагають на законодавчому рівні заборонити «антиукраїнські ворожі організації» - «Партію Шарія» та ОПЗЖ.

Активісти пройдуть від Софіївської площі до Служби безпеки України та Міністерства юстиції, де будуть вимагати рішучих дій щодо ОПЗЖ та Партії Шарія.

За безпекою у центрі Києва стежать близько двох сотень правоохоронців.

Наразі ситуація спокійна.

Читайте також: У Запоріжжі Нацкорпус проводить акцію проти Шарія і "патріотів" Медведчука

Як повідомлялося, Нацкорпус у багатьох містах України організував акції під назвою “Проти ватного реваншу”, пікетуючи, серед іншого, офіси партії проросійського блогера Шарія та «ОПЗЖ».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-