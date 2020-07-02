У центрі Києва - акція проти партії Шарія та ОПЗЖ

У центрі Києва поліція посилила охорону громадського порядку через акцію представників «Національного корпусу», які виступають проти Партії Шарія та «Опозиційної платформи – за життя».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На акції зібралося більше тисячі людей. Вони вимагають на законодавчому рівні заборонити «антиукраїнські ворожі організації» - «Партію Шарія» та ОПЗЖ.

Активісти пройдуть від Софіївської площі до Служби безпеки України та Міністерства юстиції, де будуть вимагати рішучих дій щодо ОПЗЖ та Партії Шарія.

За безпекою у центрі Києва стежать близько двох сотень правоохоронців.

Наразі ситуація спокійна.