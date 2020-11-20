В Україні почали штрафувати авто на іноземних номерах та «євробляхи» за перевищення швидкості

Система автоматичної фіксації порушень ПДР з четверга почала реєструвати порушення правил дорожнього руху, скоєних власниками авто на номерах іноземної реєстрації.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко.

"Система автоматичної автофіксації порушень правил дорожнього руху почала реєструвати порушення правил дорожнього руху, скоєних власниками автомобілів на номерах іноземної реєстрації. Це означає, що з учорашнього дня іноземні громадяни, які заїхали на своїх авто в Україну, і громадяни України, які їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, почнуть нести відповідальність за перевищення швидкості і порушення інших ПДД", - повідомив він.

За словами Геращенка, прикордонник при в'їзді авто на номерах іноземної реєстрації вносить в базу даних номер машини, ПІБ і паспортні дані того, хто був за кермом. Якщо водій на цій машині перевищить швидкість, то система автоматично знаходить дані порушника, взявши їх з бази даних ДПСУ, зазначив він.

"Саме так сталося з громадянином Білорусі, водієм автомобіля Rover, який, рухаючись трасою М 05 Київ-Одеса, в населеному пункті перевищив швидкість на 38 км/год при дозволених 50 км/год, а також громадянином Молдови, водієм автомобіля Mercedes, який перевищив швидкість на 24 км/год, рухаючись Південним мостом на Лівий берег у Києві. Тепер щодо цих громадян поліцією винесені постанови про порушення правил дорожнього руху, які будуть відправлені прикордонникам", - додав заступник глави МВС.

При виїзді з нашої країни авто іноземної реєстрації прикордонники фіксують факт порушень ПДР за час перебування в Україні і інформують про це водія, пропонуючи йому сплатити штраф. А якщо водій-іноземець відмовляється платити штраф, то йому буде заборонений в'їзд в Україну, поінформував заступник міністра.

Якщо власник авто на іноземних номерах - українець відмовиться сплачувати штраф, то документи направлятимуться за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Геращенко зазначив, що далеко не у всіх країнах Європи та Азії діє система, що дозволяє залучати до відповідальності водіїв, які приїжджають в країну на авто з іноземною реєстрацією, але в Україні такий проект зробили. Цей проект реалізовано спільно з Державною прикордонною службою України, наголосив він.

Як повідомлялося, після офіційного запуску системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху 1 червня 2020 інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки авто передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.

Центр перевіряє її на предмет достовірності, звіряючи з даними реєстрів МВС - модель, марку авто, номерні знаки, перебування в розшуку тощо. Після цього формується постанова, на яку накладається електронний підпис.

Наразі система виявляє лише один вид порушень - перевищення швидкості. Надалі за допомогою камер фіксуватимуть проїзд на червоне світло світлофора, виїзд на зустрічну смугу, рух смугою для громадського транспорту, а також інші порушення.

Перші камери встановили в Києві та Київській області, але поступово вони з'являться по всій Україні.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров також повідомив, що МВС запустило мобільний додаток, який дозволяє громадянам перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.