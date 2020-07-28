Камера автофіксації "впіймала" авто, яке рухалося зі швидкістю 227 км/год

Камери автофіксації на минулому тижні зафіксували авто, яке рухалося із швидкістю 227 км/год на автодорозі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість— 110 км/год.

Про це у Facebook інформує Патрульна поліція України.

«Найбільшою швидкість була в автомобілів Mercedes-Benz C63 AMG, ДНЗ AE091***— 227 км/год. на автодорозі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год., а також Mercedes-Benz S400, ДНЗ AM131*** — 225 км/год. на трасі М06 Київ-Чоп, дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що загалом минулого тижня в Україні було зафіксовано 187 авто, які рухалися зі швидкістю більше 170 км/год.

Зазначається, що найбільше разів за минулий тиждень швидкісний режим порушувало авто Mercedes-Benz S600, ДНЗ AA819*** — 23 рази.

Як повідомлялося, після офіційного запуску системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху 1 червня 2020 року інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.

Центр перевіряє її на предмет достовірності, звіряючи з даними реєстрів МВС України – модель, марку автомобіля, номерні знаки, знаходження в розшуку тощо. Після цього формується постанова, на яку накладається електронний підпис.

Наразі система виявляє лише один вид порушень – перевищення швидкості. У подальшому, за допомогою камер будуть фіксувати проїзд на червоне світло світлофора, виїзд на зустрічну смугу, рух смугою для громадського транспорту, а також інші порушення.

Перші камери встановили у Києві та Київській області, але поступово вони з'являться по всій Україні.

Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров у середу поінформував, що МВС України запустило мобільний додаток, який дозволяє громадянам перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.