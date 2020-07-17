Автофіксація на дорогах знизила перевищення швидкості у 5 разів – Геращенко

Запуск системи автоматичної фото- і відео фіксації на дорогах дозволило досягти зменшення кількості перевищень швидкості громадянами у 5 разів.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми запустили нарешті систему фіксації перевищення швидкості. 1 червня вона запрацювала, і в перший день 50 камерами було зафіксовано 60 тисяч перевищень швидкості. В місцях установки камер за одну добу було зафіксовано 60 тисяч перевищень швидкості. А після того, як громадяни дізналися, що за це доведеться нести відповідальність, платити штраф – він невеликий, — але вже ми досягли того, що наразі перевищують у 5 разів менше, — ми отримуємо наразі 9-10 тисяч перевищень швидкості", - сказав Геращенко.

Заступник міністра наголосив, що у планах правоохоронців — установка тисячі таких камер по території України, і вже зараз закупається 300 камер.

"І коли ми покриємо територію України, всі аварійно небезпечні ділянки камерами, які будуть фіксувати перевищення швидкості, проїзд на червоне світло, тощо – ми очікуємо значного зниження на 30 відсотків смертності. За минулий рік загинуло 3454 людини", - уточнив заступник міністра.

Читайте також: Камери на дорогах фіксуватимуть проїзд смугою для громадського транспорту

Він також наголосив, що є ряд моментів, у яких правоохоронцям треба допомога народних депутатів.

"Перше: підвищити штрафи для ненормальних, які ганяють із (великою – ред.) швидкістю (на дорогах – ред.). І також нам потрібна допомога, щоб була кримінальна відповідальність за те, що повторно сідають за кермо нетверезими. І нам потрібна можливість раптово перевіряти п’яних водіїв, як це є в європейських країнах, і ми готові користуватися цим правом під контролем суспільства, під контролем парламенту і робити так, щоб водії боялися сідати за кермо нетверезими", - зазначив Геращенко.

Читайте також: В Україні планують збільшити штрафи за перевищення швидкості

Як повідомлялося, після офіційного запуску системи автоматичної фото- відеофіксації дорожнього руху 1 червня 2020 року інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.

Центр перевіряє її на предмет достовірності, звіряючи з даними реєстрів МВС України – модель, марку автомобіля, номерні знаки, знаходження в розшуку тощо. Після цього формується постанова, на яку накладається електронний підпис.

Наразі система виявляє лише один вид порушень – перевищення швидкості. Надалі, за допомогою камер будуть фіксувати проїзд на червоне світло світлофора, виїзд на зустрічну смугу, рух смугою для громадського транспорту, а також інші порушення.

Перші камери встановили у Києві та Київській області, але поступово вони з'являться по всій Україні.

Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров раніше поінформував, що МВС України запустило мобільний додаток, який дозволяє громадянам перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.