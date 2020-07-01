У Авакова підрахували

У Авакова підрахували "ККД" фотофіксації на дорогах

Укрінформ
З часу запуску автоматичної системи фотофіксації на дорогах Києва та Київської області кількість порушень знизилась більш як у 4 рази.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на брифінгу у Києві 1 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Стосовно роботи автоматичної системи фотофіксації, яка розпочала свою роботу з 1 червня: ви знаєте, що було поставлено 50 відеокамер на території Києва та Київської області. Ці камери зафіксували сотні тисяч правопорушень. В перший день кількість зафіксованих перевищень швидкості становила 57 880 правопорушень”, - повідомив Геращенко.

Геращенко відмітив, що після "сотень тисяч повідомлень про штрафи" кількість правопорушень стала знижуватися.

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"Падіння становило понад 4,5 рази. Вчора, 30 червня, було зафіксовано 13 325 фактів перевищення швидкості або ж, в 4,5 рази менше. Що це означає для України? Це означає, що водії стали більш дисциплінованими, стали дотримуватися ПДР і в місцях підвищеної концентрації ДТП, де встановлені камери автоматичної фіксації, стали їздити повільніше", - відмітив заступник міністра.

Геращенко наголосив: в тих місцях, де у червні минулого року сталось 11 ДТП, цьогоріч у червні було зафіксовано 4 ДТП.

"На сьогоднішній момент було направлено 398 410 постанов про перевищення швидкості водіям, яких зафіксували на камерах", - сказав заступник міністра.

Він також повідомив, що станом на сьогодні вже сплачено майже 220 тисяч штрафів - загалом на суму 31 908 746 грн.

Як повідомляв Укрінформ, Як повідомлялося, 12 березня МВС презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Запуск цієї системи в експлуатацію планувався на 1 травня, проте був перенесений через карантин.

20 травня уряд схвалив постанову "Про функціонування системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі", яка передбачала запровадження з 1 червня фото- і відеофіксації на дорогах.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тоді на засіданні уряду повідомив, що 1 червня запрацює 17 пунктів фото- і відеофіксації дорожнього руху. Згодом їх кількість збільшиться до 40, а загалом у планах відомства відкрити 700 таких пунктів.

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