У Авакова підрахували "ККД" фотофіксації на дорогах

З часу запуску автоматичної системи фотофіксації на дорогах Києва та Київської області кількість порушень знизилась більш як у 4 рази.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на брифінгу у Києві 1 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Стосовно роботи автоматичної системи фотофіксації, яка розпочала свою роботу з 1 червня: ви знаєте, що було поставлено 50 відеокамер на території Києва та Київської області. Ці камери зафіксували сотні тисяч правопорушень. В перший день кількість зафіксованих перевищень швидкості становила 57 880 правопорушень”, - повідомив Геращенко.

Геращенко відмітив, що після "сотень тисяч повідомлень про штрафи" кількість правопорушень стала знижуватися.

"Падіння становило понад 4,5 рази. Вчора, 30 червня, було зафіксовано 13 325 фактів перевищення швидкості або ж, в 4,5 рази менше. Що це означає для України? Це означає, що водії стали більш дисциплінованими, стали дотримуватися ПДР і в місцях підвищеної концентрації ДТП, де встановлені камери автоматичної фіксації, стали їздити повільніше", - відмітив заступник міністра.

Геращенко наголосив: в тих місцях, де у червні минулого року сталось 11 ДТП, цьогоріч у червні було зафіксовано 4 ДТП.

"На сьогоднішній момент було направлено 398 410 постанов про перевищення швидкості водіям, яких зафіксували на камерах", - сказав заступник міністра.

Він також повідомив, що станом на сьогодні вже сплачено майже 220 тисяч штрафів - загалом на суму 31 908 746 грн.

Як повідомляв Укрінформ, Як повідомлялося, 12 березня МВС презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Запуск цієї системи в експлуатацію планувався на 1 травня, проте був перенесений через карантин.

20 травня уряд схвалив постанову "Про функціонування системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі", яка передбачала запровадження з 1 червня фото- і відеофіксації на дорогах.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тоді на засіданні уряду повідомив, що 1 червня запрацює 17 пунктів фото- і відеофіксації дорожнього руху. Згодом їх кількість збільшиться до 40, а загалом у планах відомства відкрити 700 таких пунктів.