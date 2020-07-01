Камери на дорогах фіксуватимуть проїзд смугою для громадського транспорту

У МВС тестують використання автоматичної системи фіксації перевищення швидкості на дорогах для документування інших порушень ПДР.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на брифінгу у Києві 1 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Система почала свою роботу з фіксації фактів перевищення швидкості. Однак, технічно і за законом ця система дозволяє фіксувати цілий ряд інших правопорушень. Зараз ми у тестовому режимі в місті Києві відпрацьовуємо початок фіксації правопорушень, таких як проїзд смугою громадського транспорту", - зазначив він.

Геращенко зауважив, що впродовж липня планується запуск і притягнення до відповідальності водіїв, які систематично їздять смугою громадського транспорту.

"До кінця року ми думаємо запустити й інші сервіси - фіксація порушень правил зупинки та стоянки", - додав заступник міністра.

Також планується запуск фіксації проїзду на заборонений сигнал світлофора, фактів виїзду на зустрічну смугу руху, на проїзд пішохідними тротуарами та пішохідними доріжками, а також порушення правил руху через залізничні переїзди.

Як уже повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив на брифінгу, що з часу запуску автоматичної системи фотофіксації на дорогах Києва та Київської області кількість порушень знизилась більш як у 4 рази.

12 березня МВС презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Запуск цієї системи в експлуатацію планувався на 1 травня, проте був перенесений через карантин.

20 травня уряд схвалив постанову "Про функціонування системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі", яка передбачала запровадження з 1 червня фото- і відеофіксації на дорогах.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тоді на засіданні уряду повідомив, що 1 червня запрацює 17 пунктів фото- і відеофіксації дорожнього руху. Згодом їх кількість збільшиться до 40, а загалом у планах відомства відкрити 700 таких пунктів.