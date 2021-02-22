В Офісі Президента сподіваються, що державна авіакомпанія з’явиться в Україні вже цьогоріч
Про це він заявив під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У нас є амбітна ціль щодо створення державного авіаперевізника. Ми сподіваємось, що ми зможемо доробити і це буде зроблено також цього року, Україна отримає зрозумілого державного національного авіаперевізника, який зможе вирішувати не тільки питання туризму, але і питання держави”, - сказав Тимошенко.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у квітні 2020 року заявив про намір створити в Україні державну авіакомпанію, у парку якої будуть літаки вітчизняного виробництва.
У Києві 22-24 лютого проходить Всеукраїнський форум «Україна 30. Інфраструктура». У ньому беруть участь Президент України Володимир Зеленський, представники влади, експерти та громадські діячі.