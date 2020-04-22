Зеленський мріє зробити державну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines

В Україні має бути створена державна авіакомпанія, у парку якої будуть літаки вітчизняного виробництва.

Таке переконання висловив Президент Володимир Зеленський у фільмі "Рік президента Зеленського", прем'єрний показ якого відбувся на телеканалі "Україна 24".

"Ми повинні зробити державну авіакомпанію. Це моя мрія - зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines або "Сінгапурських авіаліній". Держава готова виділити на це гроші ", - сказав глава держави.

Він висловив обурення у зв'язку з тим, що таке велике державне підприємство, як "Антонов", не побудувало за останні роки жодного літака.

"Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші Ани? Ми з ними домовилися, зараз ми розробляємо програму, і ми це зробимо", - наголосив Президент.

Він додав: "Ми побудуємо і державну авіакомпанію, і зробимо замовлення нашому державному "Антонову", і залучимо багато робочих місць".

Зеленський також підкреслив, що у рамках приватизації необхідно враховувати те, що всі стратегічні об’єкти мають залишатися державними.