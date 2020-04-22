Зеленський - про посадки: Я дійсно цього дуже хочу, і це буде

Президент Володимир Зеленський прагне, щоб усі корупціонери були покарані, але не може тиснути на правоохоронні органи.

Про це він сказав у фільмі "Рік президента Зеленського", прем'єрний показ якого відбувся на ТБ.

"Весна прийде - саджати будемо". Тут треба розібратися нашим громадянам, чого вони хочуть. Тому що частина громадян каже: де посадки? Я, дійсно, цього дуже хочу, і це буде", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, суспільство зараз розділилося на тих, хто вимагає, і тих, хто стверджує, що це не справа Президента.

Він нагадав: щойно починає вимагати від відповідальних структур конкретних результатів, частина громадян вказує на те, що Президент не має таких повноважень.

«Чого вони (громадяни – ред.) хочуть більше - посадок чи впливу Президента?" - запитує Зеленський.