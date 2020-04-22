Зеленський: Якщо другий генпрокурор не покаже результат - буде третій

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію зі звільненням у березні генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Про це глава держави говорить у фільмі «Рік президента Зеленського», прем'єра якого відбулася 22 квітня.

За словами Зеленського, Рябошапка показав низький результат, і саме через це був звільнений.

«Ми взяли іншу (людину - ред.), будемо чекати результат. Якщо вона не покаже результат, буде третій генеральний прокурор», - сказав Зеленський.

«Коли ми перезавантажимо всі правоохоронні органи, я впевнений, що держава дійде до того, що кількість цих правоохоронних відповідальностей скоротиться в нашій країні.

Щоб ти знав, що перед тобою сидять три людини, і вони несуть повну відповідальність за криміногенну ситуацію, за те, що всі хабарники, авторитети, всі бандити сядуть в тюрму», - сказав Зеленський.

А поки що, додав він, ситуація складається таким чином, що через велику кількість правоохоронних органів «розмилася» відповідальність, відбувається правоохоронний хаос.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня Верховна Рада України висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. 17 березня парламент призначив на посаду генерального прокурора України тодішню в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову.

Фото: ОП