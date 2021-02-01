Укрзалізниця скоротила кількість рейсів поїзда Чернівці - Київ

В Укрзалізниці зменшили кількість рейсів поїзда Чернівці - Київ. Замість щоденних рейсів цей потяг з 1 лютого курсуватиме через день.

Про це повідомляється на сайті компанії, передає Укрінформ.

Як заявили у своєму дописі на Фейсбуці місцеві активісти ініціативної групи "Потяг на Чернівці", скорочення кількості рейсів з центру Буковини до Києва та у зворотному напрямку в Укрзалізниці пояснили нерентабельністю цього потягу.

"Монополіст у сфері залізничного перевезення змінив графік руху потягу №117 сполученням Чернівці-Київ: з 1 лютого 2021 року він курсуватиме лише тричі на тиждень. Укрзалізниця аргументує таке рішення нерентабельністю, мовляв недостатній пасажиропотік. Натомість ніяких даних щодо цього ж таки пасажиропотоку - не надають", - заявили активісти.

Вони засудили такі дії з боку Укрзалізниці та повідомили, що готові працювати над збільшенням кількості потягів та розробкою нових маршрутів.

"В той час як інші міста розвиваються як туристичні, Чернівцям навіть не дали такого шансу, адже без сполучення з містом - туристи сюди не поїдуть", - зазначили активісти.

Читайте також: Нові пасажирські вагони Укрзалізниця обладнає системами відеоспостереження

Кореспондент Укрінформу намагався отримати офіційний коментар у представників Укрзалізниці, проте на зазначені на офіційному сайті номери телефонів пресцентру компанії ніхто не відповів.