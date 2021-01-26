Нові пасажирські вагони Укрзалізниця обладнає системами відеоспостереження

З метою посилення рівня безпеки пасажирів під час подорожей Укрзалізниця обладнає вагони системами відеоспостереження.

Про це повідомив в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця», керівник філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський під час інтерв’ю телеканалу UA:Перший, інформує пресслужба УЗ.

За його словами, при будівництві нових вагонів в обов’язковому порядку буде передбачена наявність відеоспостереження в пасажирських вагонах. Також такі системи будуть встановлюватися при проведенні модернізації вагонів.

«Ми повинні обладнати вагони надійними системами відеоспостереження, щоб зображення в режимі реального часу передавалося на центральний диспетчерський центр для підвищення рівня безпеки та оперативного реагування у разі потреби», - сказав Перцовський.

Також він зазначив, що в компанії постійно проводиться моніторинг, і там, де найбільший пасажиропотік та можливі ризики, пасажирські поїзди супроводжує воєнізована охорона Укрзалізниці.

Як повідомлялося, співробітники воєнізованої охорони з моменту запровадження пілотного проєкту із супроводження пасажирських поїздів, з 25 серпня 2020 року по 31 грудня 2020 року, супроводили 2077 пасажирських поїздів. Проєкт подовжено на 2021 рік.