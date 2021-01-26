Нові пасажирські вагони Укрзалізниця обладнає системами відеоспостереження
Про це повідомив в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця», керівник філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський під час інтерв’ю телеканалу UA:Перший, інформує пресслужба УЗ.
За його словами, при будівництві нових вагонів в обов’язковому порядку буде передбачена наявність відеоспостереження в пасажирських вагонах. Також такі системи будуть встановлюватися при проведенні модернізації вагонів.
«Ми повинні обладнати вагони надійними системами відеоспостереження, щоб зображення в режимі реального часу передавалося на центральний диспетчерський центр для підвищення рівня безпеки та оперативного реагування у разі потреби», - сказав Перцовський.
Також він зазначив, що в компанії постійно проводиться моніторинг, і там, де найбільший пасажиропотік та можливі ризики, пасажирські поїзди супроводжує воєнізована охорона Укрзалізниці.
Як повідомлялося, співробітники воєнізованої охорони з моменту запровадження пілотного проєкту із супроводження пасажирських поїздів, з 25 серпня 2020 року по 31 грудня 2020 року, супроводили 2077 пасажирських поїздів. Проєкт подовжено на 2021 рік.