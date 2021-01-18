Укрзалізниця встановить камери спостереження у приміських поїздах - Жмак

АТ «Укрзалізниця» підвищить рівень безпеки в приміських поїздах, зокрема встановить камери спостереження.

Про це заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт УЗ.

«Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємось їх модернізацією, яка включає в себе установку камер спостереження, котрі дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда», - наголосив він.

Також, за словами Жмака в рамках такої модернізації у кабінах машиністів встановлюватиметься оперативна так звана «червона кнопка» за допомогою якої машиніст зможе викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців для того, щоб запобігти чи попередити випадки неналежної поведінки деяких пасажирів.

«Моя ціль - повернути на наші поїзди пасажирів, забрати їх з пасажирського автотранспорту, та повернути в наші поїзди, які будуть комфортними», - резюмував голова правління АТ «Укрзалізниця».

Як повідомлялося, Укрзалізниця 25 серпня розпочала пілотний проєкт із охорони пасажирських поїздів у русі силами працівників воєнізованої охорони компанії.