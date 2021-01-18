Анбандлінг необхідний для перетворення Укрзалізниці на прибуткову компанію – голова правління

Розділення Укрзалізниці на чотири функціональні бізнес-вертикалі має відбутися в рамках Угоди про асоціацію з ЄС та є необхідним кроком на шляху перетворення компанії на прибутковий бізнес.

Про це заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт УЗ.

«У нас є зобов’язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС здійснити анбандлінг – розділити Укрзалізницю на чотири функціональні вертикалі. Вони, в свою чергу, мають стати окремими компаніями: вантажна, пасажирська, інфраструктурна та заводи, виробництво», – повідомив Жмак.

За його словами, будь-який бізнес повинен мати свої видатки та прибутки, свій баланс, проте в Укрзалізниці немає такого підходу. І на сьогодні не можна сказати, наскільки рентабельний той чи інший сегмент компанії – вантажний, пасажирський чи інфраструктурний.

«Тому, безсумнівно, щоб розуміти, що потрібно робити далі, які потрібні інструменти, щоб зробити з Укрзалізниці прибутковий бізнес, а не збитковий, нам потрібно розділити ці напрямки на самостійні вертикалі», – зазначив Жмак.

Він також додав, що у процесі перетворення Укрзалізниці на холдингову компанію менеджмент компанії прагне, щоб збиткові пасажирські перевезення стали бодай самоокупними (зараз вони здійснюються за рахунок дотацій від вантажних перевезень).

Для цього Укрзалізниця має намір укладати публічні договори на перевезення пасажирів у приміському сполученні з органами центральної та місцевої влади, великими підприємствами, які зацікавлені в своєчасному прибутті на роботу своїх працівників. У рамках таких договорів Укрзалізниця надаватиме замовнику нові модернізовані електрички з усіма сучасними умовами перевезення пасажирів.

Жмак зауважив, що наприкінці серпня минулого року, коли він очолив колмпанію, стан справ в Укрзалізниці був "майже критичним та катастрофічним", але ситуація поступово змінюється на краще.

«За ці чотири місяці ми змінили тенденцію від плавного падіння до плавного підйому. І цю тенденцію ми продовжимо в 2021 році й гарантовано завершимо рік із прибутком, на відміну від 2020року, який ми завершуємо з великим збитком», – резюмував керівник Укрзалізниці.