Держбюджет уперше прийняли з урахуванням потреб Укрзалізниці — Жмак

Вперше за історію незалежності у законі про державний бюджет передбачено кошти на закупівлю пасажирських вагонів та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень.

Про це голова АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Вперше за історію незалежності закон України про державний бюджет прийнято з урахуванням потреб Укрзалізниці. Вперше за 29 років державний бюджет передбачає кошти на закупівлю пасажирських вагонів та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень», - зазначив він.

Жмак розцінює це як месидж про важливу роль Укрзалізниці для країни.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня Верховна Рада ухвалила Державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи на рівні 1 трлн 92 млрд грн, видатки 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету становитиме 5,5% ВВП. За відповідне рішення проголосувало 289 народних депутатів.