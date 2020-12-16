Держбюджет уперше прийняли з урахуванням потреб Укрзалізниці — Жмак
Про це голова АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.
«Вперше за історію незалежності закон України про державний бюджет прийнято з урахуванням потреб Укрзалізниці. Вперше за 29 років державний бюджет передбачає кошти на закупівлю пасажирських вагонів та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень», - зазначив він.
Жмак розцінює це як месидж про важливу роль Укрзалізниці для країни.
Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня Верховна Рада ухвалила Державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи на рівні 1 трлн 92 млрд грн, видатки 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету становитиме 5,5% ВВП. За відповідне рішення проголосувало 289 народних депутатів.