Укрзалізниця планує вийти на 9 мільярдів доходів наступного року

У середньостроковій перспективі пасажирські перевезення залізницею повинні стати беззбитковими. У 2021 році, згідно з фінпланом АТ «Укрзалізниця», пасажирський бізнес повинен згенерувати 9 мільярдів гривень доходів.

Про це заявив керівник філії «Пасажирська компанія», в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт УЗ.

«Моє завдання — розробити спільно з парламентаріями і представниками державних і місцевих органів влади ефективний механізм РSО. Це не про бюджетні «подачки» або субсидування, а про замовлення на конкурсній основі послуг з перевезення пасажирів. Зараз, на жаль, ми щороку маємо борги в сотні мільйонів за перевезення пільгових категорій», — уточнив в.о. члена правління "Укрзалізниці".

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Він додав, що такого результату компанія досягне не лише за рахунок оптимізації витрат і комерційних доходів, а і завдяки впровадженню Public Service Obligation (PSO) — ринкової моделі замовлення транспортних послуг, при якій держава і місцева влада оплачують перевізникам вартість соціально значущих маршрутів. Такий механізм буде прописано в новому Законі «Про залізничний транспорт».

За словами Перцовського, на "Укрзалізниці" важливо визначити організатора тендера — сторону, яка встановлює, які маршрути є соціально важливими, на який термін будуть проводитися такі закупівлі (в Європі такі контракти укладаються на 10-15 років), та бюджети яких рівнів будуть використовуватися для покриття витрат.

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«Паралельно ми спілкуємося з Запорізькою та Дніпропетровської ОДА та депутатами місцевих рад, щоб провести там пілотний проєкт з використанням PSO. Під них ми залучимо кредити ЄІБ і ЄБРР, у яких є програми, розраховані на розвиток місцевого транспорту. За ці кошти оновимо рухомий парк. Сподіваємося, що населення побачить економічний ефект», — підсумував в.о. члена правління "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, за 10 місяців цього року місцеві органи влади заборгували "Укрзалізниці" понад 186,1 млн грн за перевезення у приміському сполученні пасажирів, які мають пільгу на проїзд.