Укрзалізниця не зупинятиме поїзди під час січневого локдауну

В Україні не обмежуватимуть залізничне сполучення під час посиленого карантину 8-24 січня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Укрзалізниці.

"Під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати. Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що Укрзалізниця вітає рішення уряду не обмежувати транспортне сполучення під час чергового посилення карантину в країні.

«Укрзалізниця як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто все ж муситиме пересуватись, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею», — зазначив член правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Укрзалізниця закликає пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком.

Читайте також: Київ не закриє метро під час січневого карантину

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 9 грудня ухвалив постанову, відповідно до якої 8 - 24 січня 2021 року діятимуть жорсткі карантинні обмеження. Зокрема буде заборонено проведення святкових концертів, дискотек, масових заходів у приміщеннях, роботу нічних клубів, хостелів, торговельно-розважальних центрів, окрім продажу товарів першої необхідності.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій 9 грудня повідомив, що транспорт не зупинятиметься під час дії посиленого карантину 8 - 24 січня 2021 року.

Відтак, на період карантинних обмежень у січні автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, а також тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

У зазначений період внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень.