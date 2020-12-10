Укрзалізниця не зупинятиме поїзди під час січневого локдауну
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Укрзалізниці.
"Під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати. Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що Укрзалізниця вітає рішення уряду не обмежувати транспортне сполучення під час чергового посилення карантину в країні.
«Укрзалізниця як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто все ж муситиме пересуватись, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею», — зазначив член правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.
Укрзалізниця закликає пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 9 грудня ухвалив постанову, відповідно до якої 8 - 24 січня 2021 року діятимуть жорсткі карантинні обмеження. Зокрема буде заборонено проведення святкових концертів, дискотек, масових заходів у приміщеннях, роботу нічних клубів, хостелів, торговельно-розважальних центрів, окрім продажу товарів першої необхідності.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій 9 грудня повідомив, що транспорт не зупинятиметься під час дії посиленого карантину 8 - 24 січня 2021 року.
Відтак, на період карантинних обмежень у січні автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, а також тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.
У зазначений період внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень.