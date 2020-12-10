Київ не закриє метро під час січневого карантину

Київ не закриє метро під час січневого карантину

Укрінформ
Київський метрополітен працюватиме під час карантину зимових канікул.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у Фейсбуці.

"Метрополітен працюватиме під час карантину зимових канікул. Однак закликаю користуватися громадським транспортом - як наземним, так і підземним - за реальної необхідності", - зазначив він.

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Брагінський наголосив, що метрополітен проводить посилену дезінфекцію пасажирських зон та рухомого складу, однак громадяни також мають дотримуватися санітарних вимог. "Водночас важливим є дотримання простих правил - носити маску та мити руки після вулиці. Залиштеся вдома, якщо відчули ознаки хвороби. Не варто наражати на небезпеку інших людей!", - закликав він.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 25 січня.

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