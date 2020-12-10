Київ не закриє метро під час січневого карантину

Київський метрополітен працюватиме під час карантину зимових канікул.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у Фейсбуці.

"Метрополітен працюватиме під час карантину зимових канікул. Однак закликаю користуватися громадським транспортом - як наземним, так і підземним - за реальної необхідності", - зазначив він.

Брагінський наголосив, що метрополітен проводить посилену дезінфекцію пасажирських зон та рухомого складу, однак громадяни також мають дотримуватися санітарних вимог. "Водночас важливим є дотримання простих правил - носити маску та мити руки після вулиці. Залиштеся вдома, якщо відчули ознаки хвороби. Не варто наражати на небезпеку інших людей!", - закликав він.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 25 січня.