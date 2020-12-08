На метро «Шулявська» будуть тактильні смуги та навігація для маломобільних людей

На столичній станції метро «Шулявська» розпочали капітальний ремонт. Після ремонту вона стане більш доступною для маломобiльних груп населення.

Як передає Укрінформ, про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов, повідомляє пресслужба КМДА.

«Столична транспортна інфраструктура стає більш дружньою до маломобільних людей. У рамках ремонту станції «Шулявська» влаштують тактильні смуги, замінять двері вхідної групи на нові зі збільшеною шириною дверних полотен, оновлять систему гучномовного зв’язку, навігацію, відеонагляд та встановлять тактильні покажчики для людей із порушеннями зору. Також встановлять нові турнікети, як на станціях «Сирець» та «Площа Льва Толстого», – зазначив Осипов.

Він нагадав, що цьогоріч були капітально відремонтовані дві станції метрополітену – «Лук’янівська» та «Сирець». Обидві облаштовані за програмою доступності.

Як повідомлялося, на станції метро "Сирець" у Києві провели ремонтні роботи для забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення. Також на станції оновлено обладнання для оплати проїзду.