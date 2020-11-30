У столичному метро запустили вагон з поручнями «для всіх»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену у Фейсбуці.
"Експериментальні поручні для зручності пасажирів встановлено на двох середніх дверях. На двох інших дверях конструкція не монтувалася для комфортної можливості заходу у вагон маломобільних пасажирів на візках", - йдеться у повідомленні.
У підземці зауважили, що оскільки вагон випускається без таких поручнів, то узгодження встановлення потребувало досить довгого часу.
Наступні кілька місяців вагон курсуватиме у режимі тестування, після чого прийматиметься рішення про переоснащення інших вагонів підземки.
Додаткові поручні є у багатьох модифікаціях закордонних метрополітенів.
Як повідомлялося, на станції метро "Сирець" у Києві провели ремонтні роботи для забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення. Також на станції оновлено обладнання для оплати проїзду.