На платформах станцій столичного метро встановлять 19 дефібриляторів

На платформах станцій Київського метро встановлять 19 дефібриляторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Київському метрополітені.

«Після проведення встановленої тендерної процедури за системою Prozorro столична підземка очікує на поставку дефібриляторів від переможця торгів. Участь в закупівлі взяли три компанії. Переможцем за найнижчою ціновою пропозицією стало ТОВ “ДЕФГРУП”, - йдеться у повідомленні.

Наразі підписано договір. Після поставки та надання необхідної документації щодо сертифікації, фахівці метрополітену проведуть монтаж обладнання у визначених місцях.

У підземці зазначили, що встановлення дефібриляторів у метрополітені реалізується двома програмами: Київським міським центром громадського здоров’я та проєктом громадського бюджету від команди “Реаніметро”.

Обладнання за першою програмою (52 одиниці), закуплене та передане Київським міським центром громадського здоров’я, уже встановлено у касах станцій метро. Дефібрилятори (19 одиниць), що очікуються за другою програмою, мають бути розміщені на платформах станцій. Місця монтажу погоджені з авторами проєкту громадського бюджету.

Як повідомлялося, з 25 травня по 31 жовтня Київським метрополітеном скористалося 132 831,9 тис. пасажирів, за такий же період минулого року у підземці було 214 688,3 тис. пасажирів.