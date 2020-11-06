Метро на Виноградар: Кличко показав, як будують тунелі й станції

Представники "Київметробуду" запевнили, що у повному обсязі отримують фінансування від міста, і роблять все, щоб наступного року відкрити дві нових станції метро на Виноградар.

Як передає Укрінформ, про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу, повідомляє пресслужба КМДА.

"Триває процес бетонування тунелей від майбутньої станції "Мостицька" до станції "Проспект Правди". Там вже змонтували понад 100 метрів перегону. Також тривають роботи з будівництва самих станцій, які виглядатимуть дуже гарно і сучасно", - повідомив Кличко.

Він додав, що тунелепрохідницький щит «Галина» був запущений півтора місяці тому.

"Цей комплекс вже пройшов 280 метрів у напрямку станції "Сирець". Зараз він вийшов на проєктну потужність. І приблизно за п’ять місяців прокладе тунель у напрямку станції "Сирець" довжиною в 1300 метрів", - додав мер.

Як повідомлялося, дві нові станції Сирецько-Печерської лінії - "Мостицька" та "Проспект Правди" планується відкрити у грудні 2021 року.