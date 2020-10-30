Кличко показав, як плавучий понтон допомагає будувати Подільсько-Воскресенський міст

Будівельники розпочали встановлювати три великих металоконструкції Подільсько-Воскресенського мостового переходу, що стануть основою перегону мосту.

Як передає Укрінформ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в прямому включенні з дому, де перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба КМДА.

"В активній фазі будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Там розпочали процес встановлення трьох великих металоконструкцій, що стануть основою перегону мосту з вулиці Набережно-Хрещатицької. Дві конструкції вагою понад 450 тонн. І одна – 169 тонн", - повідомив Кличко.

За його словами, спочатку їх встановлюють на плавучий понтон, оснащений супердомкратами.

"Це доволі тривалий і ювелірний процес. Потім на понтонні конструкції сплавляють до опор мосту і встановлюють у проєктне положення. На сьогодні перша конструкція виведена в прогін. І її монтують на постійні опори", - зазначив Кличко.

Також, до кінця цього тижня, Подільсько-Воскресенський міст підсвітять іще яскравіше. Вже будуть освітлені і ванти, що тримають арочну конструкцію, і нижній ярус мосту, де пройде метро на Троєщину.

Як відомо, Подільсько-Воскресенський міст зводять уже 27 років, строк здачі постійно відкладають. За цей час неодноразово змінювався загальний кошторис будівництва. Столична влада планує запустити рух цим мостом до кінця цього року.