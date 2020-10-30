Кличко показав, як плавучий понтон допомагає будувати Подільсько-Воскресенський міст

Кличко показав, як плавучий понтон допомагає будувати Подільсько-Воскресенський міст

Відео
Укрінформ
Будівельники розпочали встановлювати три великих металоконструкції Подільсько-Воскресенського мостового переходу, що стануть основою перегону мосту.

Як передає Укрінформ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко в прямому включенні з дому, де перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба КМДА.

"В активній фазі будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Там розпочали процес встановлення трьох великих металоконструкцій, що стануть основою перегону мосту з вулиці Набережно-Хрещатицької. Дві конструкції вагою понад 450 тонн. І одна – 169 тонн", - повідомив Кличко.

За його словами, спочатку їх встановлюють на плавучий понтон, оснащений супердомкратами.

"Це доволі тривалий і ювелірний процес. Потім на понтонні конструкції сплавляють до опор мосту і встановлюють у проєктне положення. На сьогодні перша конструкція виведена в прогін. І її монтують на постійні опори", - зазначив Кличко.

Також, до кінця цього тижня, Подільсько-Воскресенський міст підсвітять іще яскравіше. Вже будуть освітлені і ванти, що тримають арочну конструкцію, і нижній ярус мосту, де пройде метро на Троєщину.

Читайте також: З Подільського мосту вкрали 12 тросів - Кличко заявив про саботаж

Як відомо, Подільсько-Воскресенський міст зводять уже 27 років, строк здачі постійно відкладають. За цей час неодноразово змінювався загальний кошторис будівництва. Столична влада планує запустити рух цим мостом до кінця цього року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-