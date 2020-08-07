З Подільського мосту вкрали 12 тросів - Кличко заявив про саботаж

З Подільського мосту вкрали 12 тросів - Кличко заявив про саботаж

Укрінформ
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів через викрадення із будівельного майданчика на Подільсько-Воскресенському мосту 12 нових вантів, які мають тримати конструкцію.

Як передає Укрінформ, про це Кличко повідомив у Фейсбук.

“Я звернувся до правоохоронних органів, зокрема до поліції, щодо бандитських дій, які відбулися вчора на Подільсько-Воскресенському мосту. Молодики спортивної статури у складі приблизно 15 осіб, що були одягнені в спецодяг дорожників, відтіснили та заблокували співробітників охорони мостового переходу. Нападники загнали на міст дві вантажівки і автокран, завантажили та вивезли з будівельного майданчика 12 нових вантів, що місто отримало від німецького виробника. Це троси, які мають тримати конструкцію мосту”, - повідомив Кличко.

Він нагадав, що замовником будівництва об’єкту є комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва".

За словами Кличка, представники замовника терміново звернулись до Національної поліції щодо скоєння злочину та надали інформацію з камер відеоспостереження з чітким зображенням автотранспорту зловмисників. Потерпілі охоронці надали свідчення правоохоронцям.

Наразі відкрито кримінальне провадження і триває слідство, зазначив мер.

“Цікаво, що через кілька годин після інциденту замовник будівництва отримав лист від одного із субпідрядників про бажання того забрати ванти з об’єкта. Хочу наголосити, що місто сьогодні робить все, щоб добудувати Подільсько-Воскресенський мостовий перехід і відкрити в кінці року автосполучення ним. За всі ванти місто розрахувалося. І я розцінюю подібні дії підрядників та субпідрядників як нахабний саботаж і зумисне затягування термінів будівництва”, - підкреслив Кличко.

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Мер запевнив, що такий важливий для столиці і киян об’єкт як Подільсько-Воскресенський міст буде добудований. Зокрема, спочатку буде відкрито рух автомашин мостом, а наступним етапом стане будівництво метро на Троєщину.

Як повідомлялося, Подільсько-Воскресенський міст зводять уже 27 років, строк здачі постійно відкладають. За цей час неодноразово змінювався загальний кошторис будівництва. Столична влада планує запустити рух цим мостом до кінця цього року.

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