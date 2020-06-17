Кличко каже, що будівництво Подільсько-Воскресенського мосту не зупинятимуть

Столична влада не зупинятиме будівництво Подільсько-Воскресенського мосту на вимогу активістів.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, коментуючи ситуацію на Русанівських садах, де мешканці намагаються перешкодити будівництву Подільсько-Воскресенського мосту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Група активістів громадської організації "Русанівській масив", нехтуючи інтересами громади столиці, чинить спротив будівництву Подільсько-Воскресенського мостового переходу - об'єкту загальнодержавного значення. Дійшло до того, що деякі мешканці Русанівських садів стверджують, що ця земля і дорога по вулиці Центральна Садова, яка використовується під будівництво, належить до їх приватної власності і, мовляв, згідно постанови уряду є заборона на проїзд дорогою місцевого значення великовагової техніки", - сказав Кличко.

Він зауважив, дорога по вулицях Центральна Садова, Залізнична та Дамбова, відповідно до Генплану Києва до 2020 року, та до проєкту нового Генерального плану, належить до автомагістралей районного значення, а щодо правової власності, то ці вулиці знаходяться в комунальній власності міста.

За словами Кличка, з активістами були проведені зустрічі, і вони наполягають, щоб міст був спроєктований з урахуванням їхніх вимог.

"Будівництво мостового переходу здійснюється з усіма дозвільними документами і згідно чинного законодавства. Місто не може зупинити будівництво мостового переходу на догоду групі людей. Цей міст - важлива магістраль для кількох мільйонів мешканців столиці і є об’єктом загальнодержавного значення", - наголосив Кличко.

Водночас, він підкреслив, що місто погодилося на деякі побажання активістів, які можливо врахувати в проєктній документації.

"Між мешканцями Русанівських садів та замовником будівництва був підписаний меморандум про співпрацю. Згідно з яким мешканці зобов'язуються не перешкоджати будівництву мосту. Замовник бере на себе зобов'язання підтримувати в належному технічному стані вулиці Центральна Садова, Залізнична та Дамбова", - повідомив Кличко.

Кличко наголосив, що Подільсько-Воскресенський міст необхідний місту.

"Наша мета до кінця року запустити автомобільне сполучення новим мостом і приступити відразу до будівництва метро на Троєщину. Я переконаний: блокувати будівництво такого об’єкту є неприпустимим і безвідповідальним", - зазначив він.

Як повідомлялось у ЗМІ, мешканці Русанівських садів протестують проти облаштування з'їзду з Подільсько-Воскресенського мосту в районі їх будинків.