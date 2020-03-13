Кличко готовий бульдозером знести секон-хенд біля Шулявки — заради мосту

Кличко готовий бульдозером знести секон-хенд біля Шулявки — заради мосту

Укрінформ
До літа у Києві планують завершити всі роботи з будівництва Шулявського шляхопроводу та з‘їздів з нього.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба мера Києва.

“У нас є багато викликів. Фінансові, політичні, коронавірус. Не звикли ми жити у “теплій ванні”. Постійно доводиться долати перешкоди. Але ми впораємося. Я позитивно дивлюся в завтрашній день. До літа, наприклад, ми плануємо добудувати і повністю відкрити Шулявський шляхопровід. Нам потрібна ця розв’язка”, - сказав Кличко.

Мер столиці ще раз звернувся до Фонду держмайна щодо знесення п’ятого цеху заводу “Більшовик”, аби дати можливість місту добудувати Шулявський шляхопровід та всі необхідні з’їзди з нього.

“Якщо вони цей цех не знесуть, мені нічого іншого не залишається, як самому сідати на бульдозер і зносити його. Тому що там продають шкарпетки, якийсь китайський секонд-хенд, а нам потрібна сучасна розв’язка”, - наголосив Кличко.

Він зауважив, що чимало мерів обіцяли добудувати, наприклад, Подільсько-Воскресенський міст, але не зробили цього.

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“Я хочу бути тим мером, який нарешті відкриє цей міст. Не вірили, що до кінця минулого року ми запустимо рух Шулявським мостом. Тоді перед Новим роком я проїхався мостом в костюмі Діда Мороза. Цей костюм Діда Мороза я вже готую, щоб проїхатися Подільсько-Воскресенським мостом”, - додав він.

Через місяць-півтора, за словами мера, планують відкрити і новий вхід у зоопарк. Також цього року встановлять новий фонтан на Володимирській гірці. У планах міської влади - встановити в Києві і найбільший прапор країни.

Прапор планують встановити на пагорбах поряд з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні до Дня Державного Прапору України.

“Головний Прапор країни буде видно з будь-якої точки нашого міста. Висота його буде більше 80 метрів. Розмір самого прапору – 25 на 50 метрів”, - наголосив мер Києва.

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