Добудова Шулявського мосту: влада Києва не хоче купувати цех "Більшовика" — завищена ціна

Фонд державного майна України оцінив вартість цеху №5 "Першого київського машинобудівного заводу" у 700 млн грн, проте місто не платитиме завищену ціну.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє сайт міської влади.

"Викуп цеху має стати наступним кроком для продовження робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу. Тільки після його знесення можна буде будувати з’їзд та здійснити благоустрій території. Наразі місто в процесі переговорів, адже вартість, яку визначили за напіврозвалене приміщення, на мою думку, завищена. Таку оцінку можна пояснити лише як спробу таки доотримати прибуток від оренди майна. У вартість будівлі враховано суми, на які укладені на сьогодні орендні договори з компаніями, що продають у приміщенні 5-го цеху секонд-хенд", – підкреслив Поворозник.

За його словами, місто очікує на оцінку вартості будівлі цеху, яку проведе сертифікований експерт.

"Одразу після цього ми зможемо викупити майно, знести його та продовжити реконструкцію шляхопроводу. Ми плануємо "придбати" це майно за рахунок боргу перед містом АТ "Перший київський машинобудівний завод", який виник у результаті використання землі, що є власністю міста, і наразі складає понад 214 млн грн", – підкреслив Поворозник.

Він також нагадав, що у грудні 2019 року депутати Київради підтримали проєкт рішення про викуп нерухомого майна, яке перебуває у приватній власності, у зв’язку з реконструкцією транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги вулицею Вадима Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах у місті Києві.