Кличко показав, як облаштовують з’їзди з Шулявського мосту

Роботи з облаштування з’їздів із нового Шулявського шляхопроводу в Києві тривають.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

"Технологічний рух Шулявським шляхопроводом ми відкрили, але роботи з його реконструкції - а саме облаштування з’їздів - тривають. Сьогодні будівельники перевлаштовують мережі побутової і дощової каналізації, здійснюють комплекс робіт зі спорудження лівоповоротних з’їздів (з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги та з проспекту Перемоги на вулицю Олександра Довженка). Облаштовують і тротуари та фундаменти опор освітлення на підходах до шляхопроводу", - поінформував Кличко.

У Києві облаштовують з’їзди з Шулявського мосту

Також, за словами Кличка, вже демонтували світлофори, що були встановлені для організації дорожнього руху тимчасовими технологічними проїздами.

Читайте також: Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив Шулявський міст

Як повідомлялось, 28 грудня 2019 року мер Києва Кличко відкрив у Києві рух автотранспорту новим Шулявським мостом.

Фото: Віталій Кличко, FB