Кличко показав, як облаштовують з’їзди з Шулявського мосту
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.
"Технологічний рух Шулявським шляхопроводом ми відкрили, але роботи з його реконструкції - а саме облаштування з’їздів - тривають. Сьогодні будівельники перевлаштовують мережі побутової і дощової каналізації, здійснюють комплекс робіт зі спорудження лівоповоротних з’їздів (з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги та з проспекту Перемоги на вулицю Олександра Довженка). Облаштовують і тротуари та фундаменти опор освітлення на підходах до шляхопроводу", - поінформував Кличко.У Києві облаштовують з’їзди з Шулявського мосту
Також, за словами Кличка, вже демонтували світлофори, що були встановлені для організації дорожнього руху тимчасовими технологічними проїздами.
Як повідомлялось, 28 грудня 2019 року мер Києва Кличко відкрив у Києві рух автотранспорту новим Шулявським мостом.
Фото: Віталій Кличко, FB