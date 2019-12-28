Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив Шулявський міст

Мер Києва Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив у Києві рух автотранспорту новим Шулявським мостом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цей міст уже є сучасним мостом, який буде багато років експлуатуватись і зменшить транспортне навантаження, яке є в нашому місті. Дуже добре, що ми встигли відкрити рух транспорту, як і обіцяли, до кінця року. Багато людей сумнівались, багато людей, які скептично ставилися. Але можу сказати, що всі ті завдання, які ми беремо, ми виконуємо. І наступний крок — ми також плануємо до кінця наступного року запустити автосполучення між лівим і правим берегами на Подільсько-Воскресенському мосту. Це також буде подарунком у наступному році для киян”, - сказав Кличко.

Кличко відкрив Шулявський міст/ Фото: Анатолій Сірик

Він нагадав, що 27 грудня в Києві пройшли динамічні випробування прогонових будов Шулявського шляхопроводу.

При динамічному навантаженні вісім МАЗів із баластом одночасно з різною швидкістю проїхали Шулявським мостом. Вага кожної вантажівки – 30 тонн.

“Тобто міст надійний і буде експлуатуватися багато років... Зараз уже не буде корків на Проспекті Перемоги, і транспорт відсьогодні їздитиме по Шулявському шляхопроводу ”, - додав Кличко.

Раніше Кличко заявляв, що рух Шулявським шляхопроводом планують відкрити наприкінці поточного тижня.

Шулявський шляхопровід закрили 17 березня на довгострокову реконструкцію.