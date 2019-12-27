Шулявський міст пройшов випробування вагою - МАЗи їздили над головою Кличка

27 грудня у Києві пройшли динамічні випробування прогонових будов Шулявського шляхопроводу.

Про це повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

«Згідно з проектною документацією, є перелік норм і стандартів, яким повинні відповідати технічні характеристики нового мосту. Для того, аби перевірити відповідність заявлених характеристик конструкції, - її навантажили. Перевірка відбулася в два етапи. - Етап динамічного навантаження і етап статичного навантаження», - сказав Кличко.

Відповідно до програми статичних випробувань, було реалізовано 12 схем навантаження прогонових будов шляхопроводу.

При динамічному навантаженні вісім МАЗів з баластом одночасно з різною швидкістю проїхали Шулявським мостом. Вага кожної вантажівки – 30 тонн.

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“Відбулися випробування Шулявського шляхопроводу. Поки по ньому їздили вісім 30-ти тонників, ми з будівельниками стояли під мостом”, - написав Кличко у Twitter.

Спеціальне обладнання під час навантажень зібрало необхідну інформацію. Далі експерти порівняють відповідність заявлених характеристик мосту тим показникам, що зафіксувала техніка.

«І за умови відповідності всіх норм і вимог - згідно з висновками експертів, вже можна буде відкривати технологічний проїзд новим мостом. - Рух автотранспорту з вулиці Вадима Гетьмана на вулицю Довженка. Сподіваюся, що це станеться в найближчі дні», - підкреслив Кличко.

Випробування нового Шулявського шляхопроводу / Фото: kiev.klichko.org

Як повідомлялося, раніше Кличко заявляв, що рух Шулявським шляхопроводом планують відкрити наприкінці поточного тижня.

Шулявський шляхопровід закрили 17 березня на довгострокову реконструкцію.