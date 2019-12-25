Кличко анонсує запуск руху Шулявським мостом до кінця тижня

Кличко анонсує запуск руху Шулявським мостом до кінця тижня

Фото, відео
Укрінформ
Рух Шулявським шляхопроводом планують відкрити наприкінці поточного тижня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

“Для того, щоб запустити рух Шулявським шляхопроводом з вулиці Довженка на вулицю Вадима Гетьмана до кінця цього року, будівельники без вихідних працюють і вдень, і вночі... Наприкінці цього тижня ми, як і обіцяли, плануємо відкрити рух транспорту новим мостом”, - зазначив Кличко.

Він уточнив, що конструкцію нового мосту вже заасфальтували і нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку.

“Минулої ночі вкладали асфальт на під’їзді з боку вулиці Вадима Гетьмана. Сьогодні асфальтуватимуть під’їзд зі сторони вулиці Довженка. Паралельно встановлюють бар’єрну та перильні огорожі”, - додав мер Києва.

За його словами, гарантію на експлуатацію покриття з високоякісного полімерного асфальтобетону підрядник дає 10 років.

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Кличко також пояснив, що після завершення дорожніх робіт відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження.

Фото: Павло Авдокушин

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