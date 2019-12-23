Нові опори та сходи: дорожники розповіли про ремонт пішохідного мосту біля НАУ
Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».
«15 грудня ми встановили другу частину прогону, а за тиждень – третю і останню. За процесом монтажу конструкції можна було спостерігати в прямому ефірі», – повідомив генеральний директор корпорації Олександр Густєлєв.
Не завадила роботам і дощова погода. Монтаж завершили оперативно. І на дві з половиною години раніше відкрили рух просп. Любомира Гузара.
Також уже збудовано нові опори й розпочато роботи зі зведення сходів. Загальна довжина мосту – 60,8 м.
Як розповів Густєлєв, після капітального ремонту надземний перехід стане зручнішим для усіх пішоходів.
«Піднятись можна буде не лише сходами, працюватимуть 2 ліфти. Зверху облаштують закриту галерею. Ми ретельно підійшли до вибору покриття для підлоги. Так, використаємо спеціальне антиковзне покриття MC-Floor Topspeed (Німеччина)», – додав він.
Споруду збудовано 1983 року і з моменту спорудження повного капітального ремонту на ній не проводили.
За сприятливих погодних умов відкрити рух пішоходів планують до кінця зими. Повний комплекс робіт мають завершити до червня.
Фото: kyivcity.gov.ua