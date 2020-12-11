Укрзалізниця продовжує вимагати скасування земельного податку та акцизу на паливо

Укрзалізниця продовжує вимагати скасування податку на землю під коліями та акцизу на паливо.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак під час круглого столу з представниками великих вантажовідправників, присвяченому поліпшенню взаємодії з клієнтами, інформує пресслужба УЗ.

Зокрема, Жмак зазначив, що Укрзалізниця продовжить відстоювати свою позицію в міністерствах та відомствах щодо необхідності скасувати сплату податку на землю під коліями та акцизу на паливо для компанії.

«Наша болюча тема — це податок на землю під нашими коліями. Це українська новела, коли земля під коліями обкладається податком, причому не по низькій ставці. Торік ми сплатили майже 4 млрд грн податку на землю під коліями», — зазначив Жмак.

Він також додав, що компанія наполягатиме на відміні акцизу на паливо, який спрямовується на будівництво автошляхів.

«Ми будемо продовжувати лобіювати або відміну акцизу на паливо, яке використовують наші тепловози, або створення спеціального залізничного фонду по аналогії з дорожнім фондом, коли цей акциз буде йти не на розвиток автошляхів, а на розвиток залізничних магістралей», — підкреслив Жмак.

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Зі свого боку представники бізнесу висловили підтримку Укрзалізниці у відстоюванні позиції з актуальних питань залізничної галузі.

«Ми готові відстоювати інтереси Укрзалізниці в розмовах з міністерствами, народними депутатами, насамперед, щодо податку на землю, але й щодо повернення коштів за пасажирські перевезення, і просто інвестування коштів від держави», — зауважив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

В УЗ нагадають, що з 1 січня 2019 року діють зміни до Податкового кодексу України та деяких інших нормативних актів (№ 2628-VIII), які, зокрема, позбавили Укрзалізницю пільги зі сплати земельного податку.Загальна площа земельних ділянок залізничного транспорту складає понад 209 тис. га. За 10 місяців 2020 року Укрзалізниця сплатила місцевим бюджетам майже 3,1 млрд грн земельного податку.

11 січня 2020 року повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2566-1 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду особливостей оподаткування платою за землю”, який пропонує скасувати оподаткування земель залізничного транспорту платою за землю.