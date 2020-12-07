Укрзалізниця отримує прибутки лише від вантажних перевезень

Єдиним прибутковим напрямком роботи Укрзалізниці є вантажні перевезення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Саме за рахунок прибутку, отриманого від вантажних перевезень, компанія утримує в належному стані інфраструктуру, виплачує заробітну плату працівникам, субсидує збиткові пасажирські перевезення та сплачує податки до державного і місцевих бюджетів, зазначається у повідомленні. За даними Укрзалізниці, у січні-жовтні 2020 року доходи компанії від вантажних перевезень становили близько 53 млрд грн, прибуток – понад 9 млрд грн.

У сегменті пасажирських перевезень за 10 місяців 2020 року Укрзалізниця зазнала 10,9 млрд грн збитків. В компанії наголошують, що не отримують жодних державних дотацій на пасажирські перевезення та впродовж багатьох років покривають збитки за кошти від вантажних перевезень.

В повідомленні також зазначається, що компанія докладає максимум зусиль для подальшого розвитку вантажного сегменту, вживає заходів для збільшення вантажообігу та частки власних вагонів під навантаженням. Серед них, зокрема поліпшення ефективності операційної діяльності, організація маршрутних відправлень, удосконалення диспетчеризації, ліквідація дефіциту локомотивів.

Як повідомлялося, Укрзалізниця за 29 діб листопада 2020 року на 7% збільшила обсяги перевезення вантажів у всіх сполученнях порівняно з відповідним періодом минулого року, зокрема у внутрішньому сполученні – на 21%.