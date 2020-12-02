Укрзалізниця вдвічі збільшить капітальні вкладення у ремонт, модернізацію та будівництво

Укрзалізниця в 2021 році планує виділити у 2 рази більше коштів у порівнянні з 2020 роком на оновлення, капітальний ремонт, модернізацію рухомого складу і будівництво інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

Так, капітальні вкладення підприємства у 2021 році мають скласти 27,2 млрд грн, тоді як у 2020 році ця сума складе близько 9,7 млрд грн. Зауважимо, що 55% цієї суми – це власні кошти підприємства, 31% - кошти інвесторів, ще 14% планується отримати із державного бюджету.

Водночас Укрзалізниця розраховує на підтримку держави у реалізації цих планів. Адже інвестиції у відновлення інфраструктури мають бути комплексними та системними, аби у подальшому вони повернулися до держбюджету у вигляді прибутків.

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Як повідомлялося, керівництво Укрзалізниці озвучило план розвитку компанії, який допоможе вже 2021 року вивести її з кризи та забезпечити високий рівень прибутковості. Він передбачає насамперед зростання обсягів вантажних перевезень та масову модернізацію вагонів і локомотивів.

За словами голови правління компанії Володимира Жмака, 2021 рік має стати проривним на шляху перетворення Укрзалізниці зі збиткової компанії в прибутковий бізнес.