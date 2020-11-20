Укрзалізниця капітально відремонтує 50 пасажирських вагонів та закупить 100 нових

У наступному році Укрзалізниця проведе капітально-відновлювальний ремонт (КВР) 50 пасажирських вагонів та закупить ще 100 нових вагонів.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, передає Укрінформ.

«У пріоритеті проведення капітально-відновлювальних ремонтів пасажирських вагонів. Завдяки КВР за 30 % вартості нового вагона де-факто отримуємо майже новий вагон. В силах Укрзалізниці на власних виробничих потужностях відновити значну кількість вагонів», - розповів в.о. члена правління, директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

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За його словами, оновлений рухомий склад має сучасні елементи конструкції: кузов вагона, даховий кондиціонер, нові віконні блоки із склопакетами, ролетні системи для захисту від прямих сонячних променів. Серед новацій — USB розетки біля кожного місця, під столиками встановлені спеціальні полички для зручного зарядження телефонів, купе обладнані індивідуальними системами клімат-контролю, на столиках спеціальні місця для склянок та багато іншого.

Загалом у наступному році Укрзалізниця запланувала рекордні інвестиції у оновлення пасажирського рухомого складу. Передбачено придбати 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд грн за рахунок коштів державного бюджету та модернізувати 50 пасажирських вагонів на 450 млн грн.