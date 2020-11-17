Укрзалізниця планує повернути харчування в потягах

АТ "Укрзалізниця" просить бізнес запропонувати ідеї щодо запровадження нових послуг на вокзалах та у поїздах, зокрема щодо організації харчування пасажирів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

«Перше, над чим працюватимемо найближчим часом — забезпечення пасажирів харчуванням під час подорожей. Є комерційні організації, які бажають надавати такі послуги. Ми зі свого боку готові стати платформою та тестувати різні формати», — заявив директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

За його словами, наразі розглядається варіант інтеграції у систему онлайн продажу квитків опції замовлення їжі у поїзді. Компанія чекає на ініціативу з боку бізнеса. Після тестування послуги, на думку залізничників, можна буде провести відкритий конкурс та масштабувати її на всі поїзди.

Також директор «Пасажирської компанії» розповів, що Укрзалізниця готова розглянути бізнес-плани щодо надання у поїздах і інших послуг.

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«Це може бути продаж періодичних видань чи то надання доступу до інтернету, Wi-Fi. Ми зацікавлені у тому, щоб з’являлися приватні компанії, які розвиватимуть сегменти додаткових послуг, адже наша мета — повернути пасажирів у поїзди та надати їм гідний рівень комфорту під час подорожей», - сказав Перцовський.

Наразі Укрзалізниця надає послуги з харчування у швидкісних поїздах і реалізує кондитерські вироби, воду та інші холодні напої у поїздах далекого сполучення.

Фото: Facebook-сторінка Кравцова