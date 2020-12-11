Україна хоче поширити дію Угоди про асоціацію з ЄС на фармацію і ринок морепродуктів

Україна на майбутніх переговорах з ЄС щодо оновлення Угоди про асоціацію пропонуватиме поширити її дію на фармацевтичне виробництво і ринок морепродуктів.

Про це сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у виступі на першій щорічній міжнародній конференції "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми оцінюємо, що з урахуванням тих консультацій, які ми провели з бізнесом, і попередніх домовленостей з ЄС, ми зможемо дати ширший доступ українським виробникам на 500-мільйонний ринок ЄС… Окрім тих сфер, по яких ми пропонуватимемо повну лібералізацію, ми будемо пропонувати і розширити саму Угоду. Наприклад, у 2007-2008 році, коли велись переговори по Угоді про асоціацію, у нас фактично не був розвинутий ринок фармацевтичної продукції, а сьогодні фармацевтичний ринок – один з активних ринків, які ми хочемо долучити до оновлення… Так само ринок морепродуктів, який не дуже охоплений можливостями, які надає Угода», - сказала Стефанішина.

Віцепрем'єр додала, що, на її думку, виконання Угоди про асоціацію з ЄС, послідовне наближення українського законодавства до європейських стандартів, використання інструментів розширення доступу на внутрішній ринок ЄС є «запорукою тієї довіри, яка створюватиме простір для залучення інвестицій і розвитку підприємництва» в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, Україна та Європейський Союз у 2021 році розпочнуть переговори щодо оновлення Угоди про асоціацію з метою перегляду переліку товарів і послуг, їх обсягів, що постачаються на європейський ринок

Україна ініціювала процес оновлення угоди, оскільки юридично відкрилася така можливість, а також виникла необхідність переглянути параметри торгівлі.