Україна домовилася з ЄС про «промисловий безвіз» для деяких видів продукції – Стефанішина

Україна домовилася з Європейським Союзом про підписання Угоди АССА (так званого промислового безвізу) по деяких видах продукції з доданою вартістю.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у виступі на першій щорічній міжнародній конференції «Україна: інвестиційна гавань в часи змін», передає кореспондент Укрінформу.

«З 1 січня 2021 року відкривається можливість переглянути умови торгівлі з ЄС в напрямку їх подальшої лібералізації… Але ми багато зробили для того, щоб не лише оновлення Угоди дало свій результат, а й для того, щоб ми отримали можливості визнання нашої продукції, документів, які видають наші державні органи. Зокрема, ми домовилися про підписання Угоди АССА, так званого промислового безвізу, по деяких видах продукції з доданою вартістю - це низковольтне обладнання, електромагнітне обладнання, машини та механізми», - сказала Стефанішина.

Як пояснила віцепрем’єр, це означає, що вироблена в Україні продукція, яка підпадатиме під ці категорії, отримавши сертифікат українського органу ринкового нагляду, матиме безперешкодний доступ на ринок ЄС.

Вона додала, що при обговоренні з представниками бізнесу майбутнього оновлення Угоди про асоціацію з ЄС «фактично 75% всіх проблемних питань становили подвійна сертифікація, високий рівень конкуренції в ЄС і неможливість потрапити на ринки».

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня в Україні розпочала роботу попередня оціночна місія ЄС стосовно готовності інфраструктури якості України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА, «промисловий безвіз»).