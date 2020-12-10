Децентралізація є ключовим інструментом досягнення членства у ЄС і НАТО – Стефанішина

Реформа місцевого самоврядування є ключовим інструментом успішної трансформації країни та досягнення закладених у Конституції цілей набуття членства у ЄС та НАТО.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на відкритті міжнародної онлайн-конференції "Розвиток громад: довіра, інституції, фінанси та люди".

Віцепрем’єр зауважила, що реформа місцевого самоврядування не є основною частиною Угоди про асоціацію України з ЄС або зобов’язань у межах НАТО - це основний елемент демократичного перетворення України.

«Посилення та розвиток громад є ключовим для успішної трансформації країни та досягнення закладених у Конституції цілей набуття членства у ЄС та НАТО», - сказала Стефанішина.

Вона додала, що децентралізація наближає Україну до ЄС також через розділення політичних пріоритетів та стратегій не лише на центральному, а й на регіональному рівні.

«Тому для мене особливо важливо стимулювати євроінтеграцію в регіонах. Ми занадто багато вже зробили на центральному рівні, щоб концентрувати ці знання і можливості лише в Києві. Одним з інструментів є Офіси з євроінтеграції. Сьогодні на території України в Херсонській та Дніпропетровській областях створені регіональні Офіси євроінтеграції, і вже наступного року ми відкриємо такі офіси у Хмельницькому та Полтаві», - зазначила віцепрем’єр-міністр.

Стефанішина також повідомила, що багато областей та ОТГ вже звернулися з побажанням відкрити Офіси євроінтеграції на їхній території.

«Я впевнена, що це дуже гарна ініціатива, яка допоможе забезпечити використання максимальних можливостей, які ми отримуємо завдяки руху в ЄС», - акцентувала віцепрем'єр-міністр.